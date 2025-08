Georgescu: Va veni momentul în care va da șah-mat Dumnezeu acestei mișcări

Fostul candidat Călin Georgescu, care s-a prezentat luni la Parchetul General, unde a stat aproximativ o jumătate de oră, a propus la ieșire ca soluție pentru rezolvarea situației din Suceava ca fiecare oraș să ”adopte” o familie de sinistrați.

”Văzând dezastrul din județul Suceava, numai la fața locului îți dai seama de Apocalipsa care este acolo. Cred că vremea vorbelor a trecut și, parafrazându-l pe Titulescu, consider că politicienii spun ce nu fac și fac ce nu spun. Nu există altă formulă de redresare a situației decât ca fiecare oraș din această țară să adopte o familie de acolo, cu tot ceea ce înseamnă casă, haine. Și astea sunt lucruri care trebuie să se întâmple imediat (…) Nu eu sunt important, ci oamenii care se chinuie, care trăiesc clipe de coșmar, cu un stat incompetent, care spune că nu are bani. Are bani și asta e declarația mea de astăzi. Dacă nu mai dă bani altora, străinilor, și nu mai dă bani unor cluburi de care nu avem nevoie”, a spus Georgescu, care a dat vina pentru inundațiile din Moldova pe ‘defrișările abuzive’ și ‘samsarii politici”.

Întrebat de jurnaliști de ce a fost chemat la Parchet, Georgescu a răspuns: ”Adevărul mătură bătătura, să știți. Și eu am următorul mesaj. Oamenii își fac planuri și Dumnezeu zâmbește și va veni momentul în care va da șah-mat Dumnezeu acestei mișcări, acestei situații, și întrebarea care o adresez este: Oare cu ce piesă de pe tabla de șah va da șah – mat Dumnezeu?”.

La sediul Parchetului au fost prezenți zeci de susținători ai lui Georgescu, inclusiv parlamentari AUR.