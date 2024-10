Gest scandalos al armatei israeliene în Gaza

Armata israeliană este acuzată că a folosit palestinieni ca scuturi umane în războiul din Fâşia Gaza.

Potrivit cotidianului american New York Times, unităţi ale armatei israeliene desfăşurate în cinci oraşe de pe teritoriul palestinian i-au forţat pe civili să îndeplinească sarcini precum căutarea de explozibili sau operaţiuni de cercetare în interiorul tunelurilor Hamas, cu scopul de a proteja soldaţii.

„Dacă faptele prezentate în acest articol sunt exacte, ele sunt complet inacceptabile”, a declarat purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat, Matthew Miller, întrebat despre această problemă în timpul briefing-ului său cotidian.

„Nimic nu poate justifica folosirea civililor ca scuturi umane. Aceasta ar fi o încălcare nu numai a dreptului umanitar internaţional, ci şi a codului de conduită al armatei israeliene”, a spus el.

Purtătorul de cuvânt a făcut cunoscut că este în curs de desfăşurare o anchetă în rândul armatei israeliene.

„Chiar mai mult decât o anchetă, dacă se constată încălcări, oamenii trebuie să fie traşi la răspundere şi trebuie să fie luate măsuri pentru a se asigura că aceste practici nu se repetă”, a spus el.

New York Times a citat în special un adolescent, pe atunci în vârstă de 17 ani, care a declarat că soldaţi israelieni l-au forţat să meargă încătuşat în faţa lor pentru a căuta explozibili, înainte de a fi eliberat fără a fi aduse acuzaţii împotriva lui.

The New York Times:

– The Israeli „army” is using Palestinians as human shields in #Gaza.

– Throughout the war, Israeli soldiers in Gaza forced Palestinian prisoners to carry out reconnaissance missions that threaten their lives.#GazaHolocaust #GazaGenocide pic.twitter.com/bsdLlZ24Yr

— Gaza Updates 🇵🇸 (@Gaza_Updates114) October 14, 2024