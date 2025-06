”Ghinionul”, bată-l vina!

Portarul echipei naționale de fotbal a României, Horațiu Moldovan, a spus la finalul meciului cu Austria, pierdut cu 1-2, în preliminariile Cupei Mondiale din 2026, că ghinionul a avut un rol destul de important în această înfrângere.

”Ne pare rău pentru această înfrângere, chiar a fost la limită. Cred că am fost și un pic ghinioniști, pentru că am avut câteva ocazii, dar am întâlnit o echipă foarte bună a Austriei. O atmosferă foarte, foarte frumoasă, am simțit românii foarte aproape de noi și le mulțumesc pe această cale. Mai ales la final când ne-au aplaudat și ne-au încurajat”, a declarat Moldovan la DigiSport.

El s-a arătat încrezător că tricolorii vor reuși totuși calificarea la Cupa Mondială din 2026.

”Cred că am făcut o primă repriză destul de bună, am luat un gol din aut. Dacă nu luam acel gol, cred că intrau și ei un pic în criză. Noi ne-am ținut de ceea ce ne-a zis nea Mircea, am ieșit de câteva ori foarte bine, i-am văzut și pe ei în criză de câteva ori, dar a venit acel gol și parcă ni s-a turnat plumb în picioare. Au fost două goluri banale, unul din aut și o deviere, foarte mult ghinion. Ne gândim la ceea ce urmează, mai sunt șanse matematice. Așa cum am scos-o la capăt și în alte dăți, cred că avem un grup foarte unit, un antrenor cu foarte mare experiență și eu chiar cred că o putem scoate din nou la capăt. Eu am în continuare contract cu Atletico Madrid, dar îmi doresc să merg undeva să joc, probabil împrumut”, a mai spus Moldovan.

De asemenea, selecționerul Naționalei de fotbal a României, Mircea Lucescu, a invocat ghinionul.