Gigi Becali își face singur injecțiile. Despre patronul FCSB se știe că este un adversar înverșunat al medicamentelor de sinteză și că orice problemă de sănătate o tratează numai pe cale naturală. Așa a fost și în perioada pandemiei de Coronavirus, când Becali nici nu a vrut să audă de vaccinare dar nici de medicamentele recomandate de medici.

În această perioadă tradiția Sărbătorilor de Crăciun și de Anul nou au fost perturbate serios de faptul că patronul FCSB a contractat noul virus venit din China, un virus respirator cunoscut de ani buni drept HMPV, cu care s-a luptat mai bine de o săptămână doar cu miere și cu lămâie, cel mai mult fiind deranjat de faptul că tusea îl chinuia noapte de noapte nelăsându-l să doarmă.

Gigi Becali a mărturisit la emisiunea Culisele fotbalului de la ProSport faptul că nu are nici un fel de frică pentru a-și face singur perfuzii cu vitamine. Becali susține că știe să își controleze durerea provocată de introducerea acului în venă și că a devenit chiar un expert în facerea de perfuzii.

„Eu fac perfuzii, bag în venă pentru imunitate. Curcumină, vitamina C, numai vitamine, atât bag. Doar vitaminizare. Te întinerește, dă putere la trup. Dacă trupul e puternic, mai poate inamicul să te lovească? Boala e inamicul! Mie nu mi-e frică de injecții. Mie îmi făcea doctorul și i-am zis, «stai, mă, tu cunoști vena mea mai bine decât mine?» Păi vena mea n-o știu eu?

Să bag eu acul în venă, că eu știu vena mea! Eu simt, eu bag acul. Singur îmi fac. Mi-a zis doctorul să iau puțin antibiotic dacă-mi vine să tușesc. I-am zis că nu fac eu antibiotic nici dacă mor. Am ac, am de toate. Eu simt durerea, o controlez, dacă bag eu singur acul în venă. Eu m-am bucurat că am avut boală. Nu știu de ce s-a întâmplat așa, dar m-am bucurat că am boală”.