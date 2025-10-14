Guvernul a împrumutat 15 miliarde euro

În 2025, Guvernul a împrumutat în 10 luni de la bănci straine mai mult decât tot ajutorul FMI din perioada 2009-2013, dezvăluie economistul Radu Georgescu. Fost director de bancă, Georgescu atrage atenția asupra direcție către care se îndreaptă România. Georgescu scrie:
„Te rog, nu te uita peste aceste date economice la august 2025
Intelegerea datelor financiare dauneaza grav ignorantei
Daca te vei uita, probabil vei intelege in ce directie se indrepta economia din Romania
Probabil te vei duce acasa si vei avea o discutie cu familia despre cum sa gestionati banii in perioada urmatoare
Daca esti antreprenor sau CEO te vei duce in firma si vei avea o sedinta cu colegii
Azi, BNR a publicat situatia Contului Curent al Romaniei in perioada ianuarie – august 2025
De la inceputul anului, Guvernul a imprumutat 15 miliarde euro de la banci straine
Iar datoria externa a Romaniei a crescut cu 18,8 miliarde euro de la inceputul anului
Romania este tara din Europa care isi creste accelerat datoria
In comparatie, in criza din 2008 Romania a cerut un ajutor de la FMI de 10 miliarde euro
In 2025, Guvernul a imprumutat in 10 luni de la banci straine mai mult decat tot ajutorul FMI din perioada 2009-2013
Probabil ca deja stii ca Romania are in august 2025 cea mai mare inflatie din Europa, cel mai mare deficit bugetar si cel mai mare deficit de Cont Curent, cea mai mare scadere a consumului si ca Guvernul plateste cele mai mari dobanzi la credite
Te rog, nu te uita peste datele economice!“
Bună ziua!
Eu cred ca cei care decid sunt sau idioti, sau trădători ,sau ambele!
Romania e vândute de aceasta ARA (Alianța Răului Absolut=PSD+ PNL).
AU tupeul dictatorului prost sa pretindă ca ei reprezinta Ordinea Constituțională, dar sa adsugsm ,sa precizam ,de MARE JAF!
Acestia nu se dau la o parte până nu vom ajunge sa ne cumpere cu totul un mare fond de investitii ,sa patim ce a patit Ucra!
– bubuie economia in capul trădătorului de ciolak
Asta este și misiunea acestui guvern ,care îl are la cârmă pe profesorașul de mână a doua de la școala ajutătoare ,să ruineze cea mai rămas din biata țărișoară,dar nu-i așa ne rămâne faima, că avem Banane și blugi,doamne ferește ,cât prostie zace în unii