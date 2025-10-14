Guvernul a împrumutat 15 miliarde euro

În 2025, Guvernul a împrumutat în 10 luni de la bănci straine mai mult decât tot ajutorul FMI din perioada 2009-2013, dezvăluie economistul Radu Georgescu. Fost director de bancă, Georgescu atrage atenția asupra direcție către care se îndreaptă România. Georgescu scrie:

„Te rog, nu te uita peste aceste date economice la august 2025

Intelegerea datelor financiare dauneaza grav ignorantei

Daca te vei uita, probabil vei intelege in ce directie se indrepta economia din Romania

Probabil te vei duce acasa si vei avea o discutie cu familia despre cum sa gestionati banii in perioada urmatoare

Daca esti antreprenor sau CEO te vei duce in firma si vei avea o sedinta cu colegii

Azi, BNR a publicat situatia Contului Curent al Romaniei in perioada ianuarie – august 2025

De la inceputul anului, Guvernul a imprumutat 15 miliarde euro de la banci straine

Iar datoria externa a Romaniei a crescut cu 18,8 miliarde euro de la inceputul anului

Romania este tara din Europa care isi creste accelerat datoria

In comparatie, in criza din 2008 Romania a cerut un ajutor de la FMI de 10 miliarde euro

In 2025, Guvernul a imprumutat in 10 luni de la banci straine mai mult decat tot ajutorul FMI din perioada 2009-2013

Probabil ca deja stii ca Romania are in august 2025 cea mai mare inflatie din Europa, cel mai mare deficit bugetar si cel mai mare deficit de Cont Curent, cea mai mare scadere a consumului si ca Guvernul plateste cele mai mari dobanzi la credite

Te rog, nu te uita peste datele economice!“