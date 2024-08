Guvernul britanic îl consideră pe Elon Musk iresponsabil

O postare a miliardarului Elon Musk, care a scris pe platforma sa socială X că în Regatul Unit „războiul civil este inevitabil” în timp ce continuă revoltele în care au degenerat protestele anti-imigraţie, este „profund iresponsabilă”, a declarat marţi ministrul britanic al justiţiei Heidi Alexander, transmite Reuters.

„Când deţii o platformă, o mare platformă de socializare, atunci ai o responsabilitate”, a remarcat Heidi Alexander. Mesaje cum a fost cel postat de Musk sunt „profund iresponsabile” şi „toată lumea ar trebui să îndemne la calm”, a adăugat ea.

„Folosirea unui limbaj precum acela de ‘război civil’ nu este absolut deloc acceptabil. Vedem ofiţeri de poliţie grav răniţi, clădiri incendiate, prin urmare chiar cred că cine are o platformă socială ar trebui să-şi exercite puterea în mod responsabil”, a insistat titulara portofoliului Justiţiei în guvernul condus de laburistul Keir Starmer.

Un purtător de cuvânt al acestuia din urmă a spus la rândul său că nu există nici o justificare pentru comentarii cum sunt cele făcute de Elon Musk. „Vorbim despre o minoritate de bătăuşi care nu sunt reprezentativi pentru Marea Britanie”, a afirmat acelaşi purtător de cuvânt, referindu-se la participanţii la protestele violente declanşate după înjunghierea mortală în oraşul Southport a trei fetiţe de către un adolescent în vârstă de 17 ani ai cărui părinţi sunt imigranţi rwandezi.

O moschee din acest oraş, un birou de consiliere cetăţenească şi o secţie de poliţie se numără printre clădirile devastate în urma ciocnirilor violente dintre manifestanţii anti-imigraţie, poliţie şi contra-manifestanţii anti-rasişti. Duminică, aceste proteste, ce au ca lozincă „Destul este destul” (Enough is enough), referire la debarcarea migranţilor veniţi în Regatului Unit cu bărci pneumatice traversând Canalul Mânecii, au degenerat în violenţe contra a două hoteluri care găzduiesc solicitanţi de azil.

Protestele s-au extins în mai multe oraşe şi guvernul le atribuie extremei drepte, acuzând totodată reţelele de socializare că permit răspândirea mesajelor de incitare la ură. Secretarul pentru tehnologie din guvernul de la Londra a anunţat luni că a avut o întâlnire cu reprezentanţi ai platformelor TikTok, Meta, Google şi X „pentru a le transmite clar că le revine responsabilitatea de a continua să colaboreze cu noi pentru a opri răspândirea dezinformării şi incitării la ură”.

Peste 400 de persoane au fost arestate în urma protestelor violente din ultima săptămână şi guvernul britanic a anunţat marţi pregătirea a 500 de locuri în închisori pentru manifestanţii violenţi.