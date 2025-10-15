Hamas a returnat un corp care nu era israelian

Hamas este acuzat de ofensă după ce testele au dezvăluit că printre „rămășițele“ returnate ieri ar fi și unele care aparțin unui locuitor al Gazei.

Specialiștii în științe criminalistice din Israel au indicat că investighează posibilitatea ca unul dintre corpurile returnate să nu aparțină unuia dintre cei 24 de oameni care au murit în captivitate în Gaza.

La începutul acestui an, oficialii Hamas au returnat un corp despre care au susținut că aparține lui Shiri Bibas, care a fost unul dintre ostatici. Ulterior, s-a confirmat că aparținea unui palestinian.

Cea mai recentă evoluție a stârnit o indignare uriașă în rândul familiilor îndoliate, care au cerut guvernului să ia măsuri decisive împotriva Hamas.

Una dintre prevederile planului de pace în 20 de puncte al președintelui american Donald Trump era eliberarea tuturor ostaticilor – vii sau morți.

Însă eșecul Hamas de a furniza rămășițele decedaților a dus la temeri că acordul de pace este deja în pericol.