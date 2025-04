Hidroelectrica, explicații în scandalul inundațiilor

Exploatarea Sistemului Hidroenergetic și de Navigație (SHEN) Porțile de Fier I și Porțile de Fier II, în perioada 18 – 26 mai 2014, atunci când debitele Dunării au atins valori de peste 11.500 mc/s, situație prevăzută în documentele româno-sârbe, s-a făcut în deplină conformitate cu prevederile Convenției de exploatare din 1998 și ale Regulamentului Serviciului Comun de Dispecer pentru Energetică (SCDE), afirmă Hidroelectrica, într-un comunicat.

Reacția Hidroelectrica vine în urma declarațiilor făcute miercuri de Victor Ponta într-un podcast, potrivit cărora a primit cetățenia sârbă pentru că în 2014 a dat ordin ‘peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier și-n felul ăsta nu s-a inundat Belgradul’.

‘Exploatarea SHEN Porțile de Fier I și Porțile de Fier II este reglementată prin Convenția de exploatare din 1998, ratificată de Parlamentul României cu Legea 14/1999 prin Regulamentul Serviciului Comun de Dispecer pentru Energetică (SCDE) unde este reglementată inclusiv perioada de ape mari. Pentru situația particulară din perioada 18 – 26 mai 2014, atunci când debitele Dunării au atins valori peste valoarea de 11.500 mc/s, prevăzută în documentele româno-sârbe, exploatarea SHEN Porțile de Fier I și Porțile de Fier II s-a făcut în deplină conformitate cu prevederile Convenției și Regulamentului SCDE, nivelul amonte de barajul Porțile de Fier I fiind de 63.00 MdMA’, precizează reprezentanții companiei.

Potrivit comunicatului, această regulă de exploatare a fost prevăzută în documentele româno-sârbe pentru a putea fi respectat în permanență principiul căruia pentru debite mari pe Dunăre (peste 11.500 mc/s) și mici (sub 2.350 mc/s) nivelele amonte de gura Nerei și aval de Porțile de Fier II să fie ca și cele în regim natural, fără influența celor două Sisteme (ca și când ele nu ar exista). În aceste regimuri, debitul orar care se defluează în aval este egal cu cel afluent în lacul Porțile de Fier I.

‘Din datele de exploatare comune cu partea sârbă rezultă că debitul maxim afluent în Porțile de Fier I în această perioadă a fost de 12.600 mc/s, debit înregistrat de mai multe ori în exploatarea comună. Regulile de exploatare a SHEN Porțile de Fier I și Porțile de Fier II reprezintă prevederi legale între cele două țări’, se subliniază în comunicat.

Candidatul independent la prezidențiale Victor Ponta a povestit într-o emisiune online că a primit cetățenia sârbă după ce, în 2014, în timpul inundațiilor, în calitate de premier, a dat ordin ‘peste structurile românești să deschidă valea de la Porțile de Fier și-n felul ăsta nu s-a inundat Belgradul’.

‘S-a inundat doar o suburbie, dar dacă nu deschideam Porțile de Fier, se inunda Belgradul’, a spus Ponta.

Acesta a precizat că s-a refuzat inițial deschiderea Porților de Fier ‘pentru că se inunda partea românească’.

‘Și s-a inundat. Dar am vorbit cu ISU, am mutat oamenii, am dat despăgubiri repede. N-ați aflat nimic voi, presa. Au fost sate, în aval’, a mai spus Ponta.

El a precizat că, ulterior, printr-o decizie a Parlamentului de la Belgrad, a primit cetățenia sârbă, subliniind că este vorba despre ‘o cetățenie onorifică’ și că, între timp, a depus cerere pentru renunțarea la aceasta.