I-a salvat viața, iar acum va conduce Secret Service

Președintele SUA, Donald Trump, l-a numit pe Sean Curran, un agent prezent la tentativa de asasinat împotriva sa în iulie în Pennsylvania, la conducerea Secret Service, responsabil cu protejarea personalităților politice de rang înalt din Statele Unite, relatează AFP.

‘Sean este un mare patriot care mi-a protejat familia în ultimii ani, motiv pentru care am încredere în el să îi conducă pe femeile și bărbații curajoși din Secret Service’, a scris președintele american pe platforma sa Truth Social.

‘Și-a dovedit curajul când și-a riscat viața pentru a o salva pe a mea de glonțul unui asasin în Butler, Pennsylvania’, a adăugat el.

Pe 13 iulie, Donald Trump a scăpat la limită de o tentativă de asasinat când, în mijlocul unui miting, un tânăr a tras asupra candidatului republican, rănindu-l la ureche, omorând un susținător în tribune și rănind alți doi.

Atacatorul Thomas Matthew Crooks, în vârstă de 20 de ani, a fost împușcat și ucis de Secret Service la scurt timp după ce a deschis focul de pe acoperișul unei clădiri din apropiere.

Imaginile cu Donald Trump, cu sângele curgându-i pe față și pumnul ridicat, au făcut înconjurul lumii, iar evenimentul a fost văzut ca un moment crucial în campania prezidențială.

De asemenea, a dus la demisia directoarei Secret Service, Kimberly Cheatle.

Directorul interimar care a înlocuit-o, Ronald Rowe, a recunoscut mai târziu ‘eșecuri în planificarea în avans’ la Butler, vorbind și despre ‘neglijență’ din partea unor membri ai echipei de la fața locului.

O nouă presupusă tentativă de asasinat a avut loc în septembrie, când candidatul republican juca golf la clubul său din West Palm Beach, în Florida.

Un bărbat înarmat cu o pușcă a scăpat din tufișuri de-a lungul traseului după ce un agent al Secret Service a deschis focul asupra lui. Suspectul, Ryan Routh, a fost arestat și acuzat de tentativă de omor asupra unui candidat la președinție.

Potrivit lui Donald Trump, Sean Curran are 23 de ani de experiență în Secret Service și a fost responsabil de divizia de protecție prezidențială în timpul primului mandat al republicanului.

🚨 #BREAKING: President Trump will be naming Sean Curran, who heads his personal detail, to be Secret Service Director.

Sean is a great patriot and will stop all the insanity once and for all. There’s not a better person to be in this position!

🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/HWdIxuidYI

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) January 17, 2025