Ianis Hagi s-a căsătorit în ziua de Crăciun!

Pentru Ianis Hagi ziua de Crăciun a anului 2023 va rămâne una unică în sufletul său. Pentru că în această zio sfântă, a Nașterii Domnului, s-a născut și familia Ianis Hagi – Elena Tănasă, devenită din acest moment doamna Hagi.

Cei doi avuseseră în octombrie, la Paris, într-un cerc restrâns, evenimentul de logondnă, Ianis oferindu-i iubitei sale un inel cu diamant în valoare de 50.000 de euro.

Acum, pe 25 decembrie cei doi au devenit oficial o familie la ofițerul stării civile, după care au organizat începând din cursul după-amiezii, la restaurantul Fratelli, o grandioasă petrecere cu peste 400 de invitați, printre care s-au numărat și părinții Simonei Halep și Gigi Becali, nașul lui Gică Hagi, care astfel și-a încălcat promisiunea făcută în 2020 de a nu mai participa la astfel de evenimente unde este muzică, pentru că nu mai suportă sufletul său.

Ianis s-a îmbrăcat într-un costum negru, cu o floare roșie la buzunar, în valoare de 3000 de euro, în timp ce Elena, care a atras toate privirile, a purtat o rochie roșie, lungă, care a costat 10.000 de euro. Foarte fericiți, dar și emoționați, cei doi consideră că așa a vrut Dumnezeu ca să își unească destinele ca familie, oficial, chiar în ziua de Crăciun.

”Vă mulțumim frumos că ați venit aici în ziua de Crăciun. Înseamnă foarte mult pentru noi. Suntem fericiți și norocoși. Am ajuns în ziua de 25 decembrie, ziua de Crăciun, să ne facem cununia civilă. Este un moment unic pentru ambele familii. Ne-au susținut necondiționat încă din prima zi. Le mulțumim și suntem foarte bucuroși și fericiți. Ne dorim să avem copii sănătoși. Până atunci încercăm să ne bucurăm de această seară și toate se vor întâmpla pas cu pas, așa cum s-a întâmplat până acum.

După un an în care s-a recuperat din cauza unei accidentări, fiul lui Gheorghe Hagi a mărturisit că nu va uita niciodată perioada de chin prin care a trecut, însă este pregătit pentru un an cu multe realizări profesionale.

„Este un an pe care nu-l voi uita niciodată. A fost un an în care mi-am revenit după accidentarea de 1 an, primul meu meci după un an de chin. În a doua parte a anului au venit momentele frumoase. Calificarea cu echipa Națională, dar cununia civilă este ceva unic, ceva ce mi-am dorit de mic copil. Mi-am dorit să-mi găsesc jumătatea și mi-am găsit-o. Acum am două familii care ne-au susținut necondiționat de la început. Ne iubim, ne apreciem, ne respectăm, asta este cel mai important. Este un an extraordinar pentru amândoi”.

Foarte fericită, mai fericită ca niciodată, Elena Hagi se declară o femeie împlinită alături de jumătatea ei.

”Sunt foarte emoționată și bucuroasă. Am ajuns în acest moment important alături de jumătatea mea și sperăm să avem o primă zi de Crăciun foarte frumoasă”.