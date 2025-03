ICCJ despre lotul Nordis: Arestarea a fost excesivă

Hotararea prin care Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus eliberarea inculpatilor arestati preventiv in dosarul “Nordis” este devastatoare pentru DIICOT, scrie Luju.ro

Intr-un articol publicat recent, Luju.ro scrie:

Judecatorii ICCJ Mihail Udroiu si Luminita Cristiu-Ninu critica in termeni duri referatul procurorului DIICOT George-Cosmin Militaru prin care acesta a propus arestarea preventiva a avocatei Laura Vicol, fosta deputata PSD, a sotului acesteia Vladimir Ciorba si a altor inculpati.

Lumea Justitiei publica in editia de astazi incheierea judecatorilor ICCJ Mihail Udroiu si Luminita Cristiu-Ninu, care au decis eliberarea din arest a avocatei Laura Vicol, fara sa se dispuna nici macar controlul judiciar, a afaceristului Vladimir Ciorba, acesta fiind insa plasat sub control judiciar, precum si eliberarea altor trei inculpati care fusesera arestati de judecatoarea Irina-Raluca Manu de la Curtea de Apel Bucuresti, doi dintre ei primind control judiciar, iar celalalt nicio masura preventiva. Este o hotarare luata in complet de divergenta, judecatoarea ICCJ Elena Barbu facand opinie separata pentru plasarea Laurei Vicol si a altor doi inculpati in arest la domiciului, pentru mentinerea in arest preventiv a lui Vladimir Ciorba si pentru mentinerea controlului judiciar fata de ceilalti inculpati.

Astfel, judecatorii ICCJ Udoriu si Cristiu-Ninu precizeaza inca din start ca referatul de arestare privind inculpatii din dosarul Nordis contine trimiteri relativ sumare la probatoriul pe care se sprijina suspiciunea rezonabila a comiterii faptelor in considerarea carora s-a formulat propunerea de arestare preventiva. Cei doi judecatori dezvaluie ca referatul de arestare reia continutul ordonantelor de extindere a urmaririi penale si de punere in miscare a actiunii penale fata de inculpati, la care sunt adaugate si cateva pasaje din cuprinsul activitatilor de supraveghere tehnica.