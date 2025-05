Iga Swiatek, umilită de Coco la Madrid

Jucătoarea poloneză de tenis Iga Swiatek, 2 mondial și deținătoarea trofeului, a fost eliminată, cu un scor categoric, în semifinalele turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.854.000 de euro.

Poloneza a fost învinsă două seturi, 6-1, 6-1, de americanca Coco Gauff.

Cu mai puțin de trei săptămână înaintea Grand Slam-ului de la Roland Garros (25 mai – 8 iunie), la care este triplă laureată, Swiatek a fost dominată categoric de Gauff, numărul 4 mondial, care s-a impus în 64 de minute de joc în fața polonezei, joi, pe zgura din capital Spaniei.

Coco Gauff, campioană la US Open în 2023, o va avea ca adversară în finală pe câștigătoarea partidei dintre belarusa Arina Sabalenka, numărul unu mondial, și ucraineanca Elina Svitolina (locul 17 WTA).

În vârstă de 21 de ani, Gauff a acces în 2022 în finala turneului de la Roland Garros, pierdută în fața Igăi Swiatek.

Gauff d. Swiatek 6-1 6-1

WOW.

Before today, Coco was 0-10 in sets played against Iga on clay.

But she just played one of the best matches of her career.

She’s now won their last 3 meetings.

✅11th final

✅1st Madrid final

✅26th top 10 win

Stunned.

🇺🇸❤️ pic.twitter.com/gzrM06aXkY

— The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 1, 2025