Ilie Bolojan anunță startul a două proiecte din bani europeni pentru reducerea facturilor la energie

Ministrul interimar al Energiei și premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat alocarea a 250 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare în două zone ale energiei românești. Prin folosirea acestor bani ar urma să fie reduse propriu-zis facturile la energie ale românilor, susține liberalul.
„Ieri am semnat ordinele, în calitate de interimar la Energie, pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente și pentru o schemă care are în vedere creșterea capacităților de stocare. Ambele forme de sprijin urmăresc să reducă facturile la energie”, explică într-o postare pe Facebook Ilie Bolojan.
Contorizare inteligentă a consumului
Primul proiect prevede contorizarea inteligentă a consumului de energie și vizează patru companii mari din domeniu. Prin acesta, se încearcă reducerea pierderilor, dar și a fraudelor la contorizarea consumului din rețea.
„1. Apel de proiecte pentru contorizare inteligentă – alocare de 100 milioane euro din Fondul pentru Modernizare
Ghidul va fi transmis luni spre publicare în Monitorul Oficial.
🔹 Apel necompetitiv, dedicat celor patru operatori de distribuție concesionari: Distribuție Energie Electrică România, Delgaz Grid, Rețele Electrice România, Distribuție Oltenia;
🔹 Alocare egală: maximum 25 milioane euro pentru fiecare operator (4 × 25 = întregul buget);
🔹 Efect: facturare pe baza consumului real, reducerea pierderilor și a fraudelor din rețea, instalarea a peste 800.000 de contoare.
Calendar:
– 03.08.2026, ora 12:00 – data deschiderii apelului;
– 02.12.2026, ora 17:00 – data închiderii apelului.
Termen de finalizare estimat: 31.12.2029”, explică Ilie Bolojan.
Stocarea de energie
Al doilea proiect, care se bucură de o alocare mai mare financiară, vizează stocarea energiei. Prin aceasta, furnizorii pot asigura prețuri stabile pentru energia consumată seara.
„2. Apel dedicat stocării stand-alone – alocare de 150 milioane euro din Fondul pentru Modernizare
Schema de ajutor de stat va fi transmisă luni spre publicare în Monitorul Oficial.
🔹 Parcuri noi de baterii: minimum 2.174 MWh;
🔹 Licitație competitivă: cel mai mic cost per MWh; plafon de 69.000 euro/MWh și maximum 15 milioane euro per companie;
🔹 Efect: o rețea mai stabilă și prețuri temperate în orele de seară.
Calendar estimativ:
– 01.09.2026 – data deschiderii apelului;
– 30.10.2026 – data închiderii apelului.
Termen de finalizare estimat: 31.12.2030”, mai transmite Ilie Bolojan.
„Noua alocare de 250 de milioane euro, sub formă de granturi europene din Fondul pentru Modernizare, va susține optimizarea consumului de energie, astfel încât costul facturii la energie să se reducă în perioada următoare”, concluzionează ministrul interimar.
Ce este Fondul pentru Modernizare
Fondul de Modernizare este un instrument nou de finanțare prin bani europeni a modernizării sectoarelor energetice ale țărilor din UE a căror PIB pe cap de locuitor, la prețurile pieței, este mai mic de 60% din media UE.
„Fondul pentru modernizare (FM), gestionat, în România, de Ministerul Energiei, înseamnă 15 miliarde Euro pentru perioada 2021-203o, pe care România îi va investi pentru a moderniza, eficientiza și securiza sistemul energetic dar și pentru a atinge țintele de climă asumate pentru 2030”, explica în 2023 Roxana Mînzatu, acum vicepreședinte a Comisiei Europene.
„În România, FM este reglementat prin Ordonanța de urgență a guvernului nr. 60/2022 și este implementat prin opt programe-cheie:
- surse de energie regenerabilă și stocarea energiei;
- înlocuirea cărbunelui și echilibrarea rețelei;
- Modernizarea și construcția de noi tronsoane de infrastructură energetică;
- hidrogen verde;
- cogenerare de înaltă eficiență și modernizarea rețelelor de termoficare;
- energie nucleară;
- eficiență energetică în instalații industriale incluse în EU-ETS
- biocarburanți”, arată sursa citată.
7 comentarii
In ce calitate mai actioneaza presedintele USR Bolojan? Parca fusese demis.
DACA NU AVEAI CONTOR INTELIGENT PLATEAI PENTRU 100 DE KILOWATZI PE LUNA CAT AI SCRIS IN CONTRACT MAI DEMULT :
AM CONTOR INTELIGENT SI E BUN ! NU-TI MAI BAGA KILOWATI IN PLUS PE LUNA ! PLATESTI CAT CONSUMI !
Ce vorbești Franz ? După ce ai triplat prețul la energie electrică , arunci … gherle cu ,, reducerea facturilor ,, ? Și mai spui și prostii cu baterii pentru conservare de energie …
O altǎ hoție marca bolojan; de fapt se cumpǎrǎ 800.000 de contoare cu transmisie radio, fabricate în strǎinǎtate. Deci românii proști plǎtesc pentru a susține producția Siemens. La fel cu stocarea energiei în baterii fabricate în China și vândute de mari firme globale; o soluție total neviabilǎ și o escrocherie. Nimic nu-l oprește pe acest trǎdǎtor.
Cea mai buna gluma si cea mai mare minciuna: ,,Reducerea facturilor la energie”?!
N-ai sa vezi asa ceva niciodata in Rromanika post ’89.
Era bine dacă începea cu punctul 6 și nu la Doicești, la Cernavodă. Cât despre regenerabile, astea-s gaură-n buget.Sunt bune pe casa ta cu banii altora.Bateriile sunt scumpe și țin puțin.