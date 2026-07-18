Ilie Bolojan anunță startul a două proiecte din bani europeni pentru reducerea facturilor la energie

Ministrul interimar al Energiei și premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat alocarea a 250 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare în două zone ale energiei românești. Prin folosirea acestor bani ar urma să fie reduse propriu-zis facturile la energie ale românilor, susține liberalul.

„Ieri am semnat ordinele, în calitate de interimar la Energie, pentru un ghid în vederea instalării de contoare inteligente și pentru o schemă care are în vedere creșterea capacităților de stocare. Ambele forme de sprijin urmăresc să reducă facturile la energie”, explică într-o postare pe Facebook Ilie Bolojan.

Contorizare inteligentă a consumului

Primul proiect prevede contorizarea inteligentă a consumului de energie și vizează patru companii mari din domeniu. Prin acesta, se încearcă reducerea pierderilor, dar și a fraudelor la contorizarea consumului din rețea.

„1. Apel de proiecte pentru contorizare inteligentă – alocare de 100 milioane euro din Fondul pentru Modernizare

Ghidul va fi transmis luni spre publicare în Monitorul Oficial.

🔹 Apel necompetitiv, dedicat celor patru operatori de distribuție concesionari: Distribuție Energie Electrică România, Delgaz Grid, Rețele Electrice România, Distribuție Oltenia;

🔹 Alocare egală: maximum 25 milioane euro pentru fiecare operator (4 × 25 = întregul buget);

🔹 Efect: facturare pe baza consumului real, reducerea pierderilor și a fraudelor din rețea, instalarea a peste 800.000 de contoare.

Calendar:

– 03.08.2026, ora 12:00 – data deschiderii apelului;

– 02.12.2026, ora 17:00 – data închiderii apelului.

Termen de finalizare estimat: 31.12.2029”, explică Ilie Bolojan.

Stocarea de energie

Al doilea proiect, care se bucură de o alocare mai mare financiară, vizează stocarea energiei. Prin aceasta, furnizorii pot asigura prețuri stabile pentru energia consumată seara.

„2. Apel dedicat stocării stand-alone – alocare de 150 milioane euro din Fondul pentru Modernizare

Schema de ajutor de stat va fi transmisă luni spre publicare în Monitorul Oficial.

🔹 Parcuri noi de baterii: minimum 2.174 MWh;

🔹 Licitație competitivă: cel mai mic cost per MWh; plafon de 69.000 euro/MWh și maximum 15 milioane euro per companie;

🔹 Efect: o rețea mai stabilă și prețuri temperate în orele de seară.

Calendar estimativ:

– 01.09.2026 – data deschiderii apelului;

– 30.10.2026 – data închiderii apelului.

Termen de finalizare estimat: 31.12.2030”, mai transmite Ilie Bolojan.

„Noua alocare de 250 de milioane euro, sub formă de granturi europene din Fondul pentru Modernizare, va susține optimizarea consumului de energie, astfel încât costul facturii la energie să se reducă în perioada următoare”, concluzionează ministrul interimar.

Ce este Fondul pentru Modernizare

Fondul de Modernizare este un instrument nou de finanțare prin bani europeni a modernizării sectoarelor energetice ale țărilor din UE a căror PIB pe cap de locuitor, la prețurile pieței, este mai mic de 60% din media UE.

„Fondul pentru modernizare (FM), gestionat, în România, de Ministerul Energiei, înseamnă 15 miliarde Euro pentru perioada 2021-203o, pe care România îi va investi pentru a moderniza, eficientiza și securiza sistemul energetic dar și pentru a atinge țintele de climă asumate pentru 2030”, explica în 2023 Roxana Mînzatu, acum vicepreședinte a Comisiei Europene.

„În România, FM este reglementat prin Ordonanța de urgență a guvernului nr. 60/2022 și este implementat prin opt programe-cheie: