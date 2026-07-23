Ilie Bolojan, despre legea integrității: „Guvernul va susține, în Parlament, obligativitatea publicării declarațiilor de avere”

„După cum știți, acest proiect a fost depus în Parlament. El a ajuns în forma în care a fost depus, în trei etape. În primul rând, acest proiect trebuia adoptat în primul trimestru al lui 2026, conform angajamentelor noastre, nu s-a întâmplat asta, iar la data la care dl. ministru Marinescu și-a predat mandatul, era un draft, o propunere de OUG care nu era pusă în acord cu ANI, pentru că o parte din articole fac referire la ANI.”, a afirmat premierul interimar.

Ilie Bolojan precizează că l-a rugat pe ministrul Cătălin Predoiu „să se pună de acord cu ANI”, iar acesta a făcut acest lucru după preluarea mandatului.

„(…) imediat după preluarea mandatului de ministru interimar au avut loc aceste discuții și am avut o propunere de proiect care prevedea, spre exemplu, obligativitatea asigurării transparenței declarației de avere, în sensul publicării ei, nu doar transmiterea ei către ANI.”, afirmă Bolojan.

Bolojan: PSD nu a trimis propuneri pentru legea ANI

Premierul interimar afirmă că, înainte de a depune proiectul în Parlament, a considerat că e bine să aibă discuții cu grupurile politice, președinții de partide și foști miniștri, dar de la PSD, respectiv de la fostul ministru al Justiției, Radu Marinescu, nu a primit nimic. „Deși într-o primă etaptă dl. Marinescu i-a confirmat d-lui Predoiu că va trimite propuneri, ulterior nu le-a mai trimis.”

„Au participat la discuții reprezentnați a trei partide. În urma acestor discuții, s-a finalizat proiectul care a fost depus și înregistrat în Parlament, cu mai multe modificări, unele care țin de anumite aspecte, de clarificări punctuale mai mult sau mai puțin punctuale.”, a adăugat acesta.

Guvernul va susține în Parlament publicarea declarațiilor de avere

Premierul demis, Ilie Bolojan, întrebat despre controversele legate de noua lege ANI, care elimină obligativitatea publicării declarațiilor de avere, a declarat că Guvernul va susține în Parlament o variantă în care aceasta este obligatorie.

„Totuși, o modificare care născut discuții e cea legată de a nu mai avea obligativitatea publicării pe site-ul instituției a declarației de avere. Guvernul va susține în Parlament, în comisii, ca forma adoptată de Parlament să fie cea prin care declarațiile de avere să fie publicate în mod obligatoriu pe site-ul instituției.”, a transmis acesta.

Controverse pe legea integrității

Legea privind reforma Agenției Naționale de Integritate este unul din jaloanele din PNRR rămase restante, valoarea fiind de 770 miliarde de euro. Ministrul interimar al Justiției a trimis proiectul de lege către Parlament.

În proiectul înaintat de ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, către Parlament, se arată că demnitarii nu mai au obligația publicării declarațiilor de avere și interese. Propunerea este diferită față de decizia CCR, care arată că doar o parte din aceste documente trebuie să aibă un caracter nepublic.

Legea ANI a stârnit, de altfel, și neînțelegeri între partidele din fosta coaliție. PSD a acuzat USR și PNL că încearcă „să-l scape” pe liderul USR și primar al Timișoarei, Dominic Fritz, de sentința de conflict de interese, prin modificarea pragului de integritate și introducerea unor condiții cumulative pentru aplicarea interdicției de trei ani pentru ocuparea funcțiilor putlice. De partea cealaltă, USR susține că legea nu se aplică retroactiv, astfel că Dominic Fritz nu ar fi avantajat de aceste modificări.

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