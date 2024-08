Încărcare la nivel înalt

Oamenii au construit de-a lungul istoriei structuri falnice reprezentative pentru puterea imperiilor, conducătorilor, religiilor și corporațiilor. Astăzi apar mai multe clădiri înalte ca niciodată. Dar zgârie-norii ar putea avea în curând un nou scop: stocarea energiei regenerabile, relatează CNN.

Unul dintre cele mai mari obstacole în calea unei rețele electrice cu energie curată este fluctuația surselor regenerabile. Uneori, norii apar atunci când este nevoie de energie solară sau vântul încetează să mai bată, iar turbinele nu pot genera energie. Alteori, soarele și vântul produc mai multă energie electrică decât este necesar.

Stocarea este esențială pentru a echilibra generarea și consumul de energie electrică. O combinație de tehnologii, de la diferite forme de baterii la alte metode de stocare a energiei, devine necesară pentru a spori capacitatea de stocare.

La sfârșitul lunii mai, Skidmore, Owings & Merrill (SOM), o firmă de arhitectură și inginerie care se află în spatele proiectării unora dintre cele mai înalte clădiri din lume, a anunțat un parteneriat cu compania de stocare a energiei Energy Vault pentru a dezvolta noi soluții de stocare a energiei gravitaționale.

Cele două firme au prezentat un design pentru zgârie-nori care folosește un motor alimentat cu electricitate de la rețea pentru a ridica blocuri gigantice atunci când cererea de energie este scăzută. Aceste blocuri stochează electricitatea ca energie „potențială”. Când există cerere mai mare, blocurile sunt coborâte și eliberează energia, care se transformă în electricitate.

Clădirile înalte sunt specialitatea SOM. A proiectat One World Trade Center din New York, Willis Tower din Chicago, cunoscut anterior ca Sears Tower, și cel mai înalt zgârie-nori din lume, Burj Khalifa din Dubai, care are peste 828 de metri înălțime.

„Iată o oportunitate de a folosi această expertiză… și de a o folosi pentru stocarea energiei, permițându-ne să nu avem nevoie de combustibili fosili”, a declarat Bill Baker, inginer structural al Burj Khalifa, pentru CNN.

Bateriile cu litiu-ion, care au devenit populare pentru vehiculele electrice, nu pot stoca energie pentru perioade lungi de timp. Sunt utile pentru a transfera energia din cea mai însorită parte a după-amiezii către seara, când cererea crește, dar uneori este nevoie să fie stocată mai mult timp.

Hidroenergia acumulată prin pompare, care este deja utilizată pe scară largă pentru a stoca energie regenerabilă, poate face acest lucru. Aceasta implică o turbină care pompează apă dintr-un rezervor aflat la un nivel inferior către unul situat pe un teren mai înalt, în timpul orelor cu cerere redusă de electricitate. Când cererea crește, apa se eliberează pentru a curge printr-o turbină generatoare de energie electrică. Dar necesită teren deluros și mult spațiu.

Turnul proiectat de SOM și Energy Vault poate varia de la 300 la 1.000 de metri în înălțime. Conține structuri asemănătoare cu tunelurile de lift pentru mutarea blocurilor, lăsând loc și chiriașilor rezidențiali și comerciali. Proiectanții se gândesc, de asemenea, să integreze instalații hidroenergetice de acumulare prin pompare în zgârie-nori, folosind apă în loc de blocuri.

În acest fel, s-ar putea stoca mai mulți gigawați-ore de energie, ceea ce este suficient pentru a alimenta mai multe clădiri, a declarat Robert Piconi, CEO al Energy Vault, pentru CNN.

Utilizarea energiei regenerabile ar ajuta la compensarea amprentei de carbon a clădirilor superînalte. Astăzi, sectorul clădirilor și construcțiilor este responsabil pentru aproape 40% din emisiile globale de gaze cu efect de seră.

Există mai multe modalități de a aborda această problemă, de la echiparea clădirilor cu o izolație mai bună până la clădiri construite cu materiale alternative, cum ar fi lemnul. Arhitectul italian Stefano Boeri a creat, la Milano, turnuri acoperite cu copaci și arbuști.

Între 1900 și 1999, 235 de clădiri mai înalte de 200 de metri au fost construite la nivel global, a declarat Daniel Safarik, de la Council on Tall Buildings and Urban Habitat, pentru CNN. Prin contrast, doar anul trecut s-au construit 179 de clădiri de această înălțime sau mai înalte.

Când vine vorba de structuri de stocare a energiei gravitaționale, cu cât sunt mai înalte, cu atât mai bine. O structură de stocare a energiei foarte înaltă ar putea compensa carbonul încorporat, din construcții și materiale, în doi până la patru ani.

SOM și Energy Vault caută acum parteneri de dezvoltare pentru a-și transforma proiectele în realitate.

Ion-Oroles Manolache