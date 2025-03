Încercările Elenei Lasconi. ”Vă cer iertare„

Elena Lasconi a declarat, sâmbătă, la Ploiești, că România trebuie să „țină aproape„ de SUA și să păstreze linia de dialog cu Casa Albă.

Dar mai spunea și că ”Ucraina are nevoie de ajutorul nostru mai mult ca oricând„ iar când a venit vorba de retragere din cursa prezidențială a zis că i-ar face loc Maiei Sandu.

Pentru că și Nicuşor Dan, şi Crin Antonescu dacă vor ajunge la Cotroceni ar fi „un altfel de Klaus Iohannis”, a explicat ea.

O aluzie la scrisoarea trimisă președintelui Trump după primul tur al alegerilor prezidenţiale de anul trecut a fost mărțișorul care a luat-o prin surprindere, și s-a apărat spunând că ”a fost o capodoperă academică„.

”Credeţi-mă, înţeleg ironia din întrebarea dumneavoastră, dar eu vă zic că mă consider o bună româncă, iar scrisoarea pe care am scris-o eu lui Trump a fost, consider acum, după tot ceea ce s-a întâmplat, că a fost o capodoperă academică, la tot ceea ce s-a întâmplat până acum”, a răspuns Lasconi.

„Am declarat-o de mai multe ori că o să fac lumină în acest caz, dar nu acum, pentru că nu este bine pentru ţara mea. Dar dacă e să-mi iau orice ironie de la presă şi oricâte înjurături din bula noastră pentru ţara pe care o iubesc… Shoot!”, s-a victimizat lidera USR.

În Duminica iertării, Lasconi ”își ia revanșa„

”Este momentul să rupem lanțurile nedreptății, ale urii și dezbinării…Vă cer iertare dacă v-am dezamăgit„, a fost mesajul transmis pe Facebook de lidera USR.