Indicele ROBOR continuă să scadă

Indicele ROBOR la 3 luni este cel în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, inclusiv pentru împrumuturile persoanelor fizice, acordate înainte de 2019.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituţiile bancare din România, în lei, iar evoluţia sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piaţă şi de nivelul dobânzilor BNR.

Indicele de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) va fi 6.06% în perioada 1 octombrie 2025 – 31 decembrie 2025.

IRCC va scădea apoi la 5,68%. IRCC este calculat trimestrial în funcţie de dobânda medie zilnică la care se împrumută băncile între ele şi este aplicat cu o întârziere de un trimestru faţă de perioada de referinţă.