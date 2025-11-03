Indicele ROBOR continuă să scadă

Indicele de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) va fi 6.06% în perioada 1 octombrie 2025 – 31 decembrie 2025.

De (R.C.)
Indicele ROBOR continuă să scadă

Indicele de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) va fi 6.06% în perioada 1 octombrie 2025 – 31 decembrie 2025.

Indicele de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor continuă să scadă. Indicele ROBOR la 6 luni a scăzut la 6,48%, de la 6,50%, arată Profit.ro.

Indicele ROBOR la 3 luni este cel în funcţie de care sunt calculate dobânzile la majoritatea creditelor în lei, inclusiv pentru împrumuturile persoanelor fizice, acordate înainte de 2019.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituţiile bancare din România, în lei, iar evoluţia sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piaţă şi de nivelul dobânzilor BNR.

Indicele de referinţă pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) va fi 6.06% în perioada 1 octombrie 2025 – 31 decembrie 2025.

IRCC va scădea apoi la 5,68%. IRCC este calculat trimestrial în funcţie de dobânda medie zilnică la care se împrumută băncile între ele şi este aplicat cu o întârziere de un trimestru faţă de perioada de referinţă.

Distribuie articolul pe:

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Ziarul Cotidianul își propune să găzduiască informații și puncte de vedere diverse și contradictorii. Publicația roagă cititorii să evite atacurile la persoană, vulgaritățile, atitudinile extremiste, antisemite, rasiste sau discriminatorii. De asemenea, invită cititorii să comenteze subiectele articolelor sau să se exprime doar pe seama aspectelor importante din viața lor si a societății, folosind un limbaj îngrijit, într-un spațiu de o dimensiune rezonabilă. Am fi de-a dreptul bucuroși ca unii comentatori să semneze cu numele lor sau cu pseudonime decente. Pentru acuratețea spațiului afectat, redacția va modera comentariile, renunțînd la cele pe care le consideră nepotrivite.
Cotidianul RO este parte a Clever Media
Canale TV: Prima TV Prima TV Moldova Prima News Prima Sport 1 Prima Sport 2 Prima Sport 3 Prima Sport 4 Prima Sport 5 Prima 4K Agro TV Medika TV Cinemaraton Cinemaraton Moldova Prima Comedy Prima History Prima World Nostalgia Tv
Site-uri: primaplay.ro primatv.ro profit.ro cotidianul.ro primanews.ro primasport.ro medikatv.ro agro-tv.ro cinemaraton.ro servuscluj.ro primaworld.ro
clever-media.ro