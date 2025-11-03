Deși rezultatele nu demonstrează o legătură cauzală directă între boală și autism, specialiștii subliniază necesitatea monitorizării atente a copiilor expuși.

Rezultatele studiului

Cercetarea publicată în revista Obstetrics and Gynecology arată că bebelușii născuți din mame infectate în timpul sarcinii cu SARS-CoV-2 au avut o probabilitate semnificativ mai mare de a primi un diagnostic de tulburare neurodezvoltatoare: peste 16% față de mai puțin de 10% în cazul copiilor ale căror mame nu au avut infecția.

După ajustarea factorilor de influenţă, riscul a fost estimat ca fiind de aproximativ 1,3 ori mai mare. Printre cele mai frecvente diagnostice s-au numărat întârzierile în dezvoltarea limbajului, dificultăţi motorii şi autism. Aproximativ 2,7% dintre copiii născuţi din mame care au avut Covid-19 au primit un diagnostic de autism, comparativ cu 1,1% în grupul de control. Asocierea a fost mai accentuată la băieţi şi în cazurile în care infecţia s-a produs în trimestrul al treilea de sarcină.

Creşterea diagnosticelor de autism şi importanţa prevenţiei

Studiul indică faptul că răspunsul imun al mamei la infecția SARS-CoV-2 ar putea influența dezvoltarea creierului fătului, chiar și fără ca virusul să fie transmis direct. Peste 90% dintre participantele la studiu nu erau vaccinate, fapt ce a permis cercetătorilor să observe efectele infecției în absența protecției vaccinale.

Datele Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC) arată că, în Statele Unite, aproximativ 1 din 31 de copii a fost diagnosticat cu autism până la vârsta de opt ani în 2022. Experţii susţin că această creştere se datorează, în mare parte, îmbunătăţirii metodelor de diagnostic şi recunoaşterii mai rapide a tulburării.

Autorii studiului atrag atenţia că rezultatele nu impun schimbări în practicile medicale, dar subliniază importanţa prevenirii infecţiei în timpul sarcinii.

Cercetătorii recomandă monitorizare pediatrică regulată şi acces la programe de intervenţie timpurie pentru copiii ale căror mame au fost infectate cu SARS-CoV-2 în timpul sarcinii, pentru a reduce riscurile legate de dezvoltarea neurocognitivă.