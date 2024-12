Instigare la violenţe, pe Facebook: „Oamenii din România să iasă în stradă cu coase, cu topoare, cu cuțite”

Un individ care se prezintă drept Managing Director la o firmă a postat pe Facebook un mesaj în care îndeamnă românii să iasă în stradă „cu coase, cu topoare, cu cuțite şi să lupte”, „pentru libertate şi onoare națională”. Individul se declară nemulțumit de decizia CCR de anulare a alegerilor.

Mesajul a fost postat pe contul său de Facebook de mai multe ori. Când l-am descoperit, trecuseră 7 ore de când fusese postat.

„Candidatura lui Calin Georgescu nu mai este problema principala in aceasta situație critică. faptul ca o instituție statala, un număr restrâns de oficiali, a hotărât sa calce in picioare dreptul fundamental al poporului Roman, sa ignore voința a milioane de Romani. Dincolo de vorbe, poporul Roman, acum mai mult ca niciodată, trebuie sa se revolte si sa-si impună voința prin forță. Armata Romana e obligata sa susțină dreptul si voința poporului. Oamenii din Romania, pentru a salva democrația in Romania, pentru libertate si onoare națională, sunt obligati sa iasă in strada cu coase, cu topoare, cu cuțite si sa lupte pentru aceste drepturi. In acest 2024 an, Națiunea Romana este in momentul culminant in care să desăvârșească așa zisă revoluție de la ’98. Romanii au datoria sa dovedească ca nu-s cerșetori la colt de strada, nu-s o Națiune de jigodii speriate de amenințări din alte zone tenebroase ale Europei, de o spurcăciune ca Van Der Leyen. Cu armele in mana, cu o furie fără margini, poporul Roman are datoria suprema sa-si apere acum prezentul si viitorul. Ieșiți Romani la luptă, viața voastră, viața copiilor voștri, libertatea si drepturile voastre democratice sunt amenințate”.