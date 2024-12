Iohannis despre anularea alegerilor: „Nu fac pe nimeni responsabil”

E cineva vinovat, s-au luat măsuri să nu se repete situația?, a fost întrebat miercuri preşedintele Klaus Iohannis după decizia CCR de anulare a alegerilor.

”Nu fac pe nimeni responsabil, pentru că intervenţia a fost atât de subtilă şi atât de complexă, încât practic mare parte din ce s-a întâmplat a fost găsit după primul tur de scrutin. Nu tot. Au fost anumite chestiuni care au fost rezolvate dar din păcate situaţia şi legile nu au fost suficiente. A fost un candidat care şi-a făcut o campanie excesivă, care susţine că a costat zero. Nu crede nimeni, da aşa s-a declarat, pe o reţea socială. Pe reţelele sociale, campaniile sunt frecvente, toată lumea îşi face, dar acele reţele au obligaţia ca atunci când sunt alegeri, să marcheze candidaţii, se numeşte să îi dea un tag. Şi atunci când nu mai este voie să se facă campanie, reţeaua să oprească orice campanie. BEC a somat acea reţea, Tik Tok, să aoprească campania, reţeaua a ignorat solicitarea şi astfel, campania a continuat sâmbătă şi duminică numai pe acest candidat pentru că pentru ceilalţi s-a respectat legea”, a spus Iohannis, despre anularea alegerilor prezidenţiale.

El a arătat că ”este o încălcare gravă a legislaţiei electorale, dar, cum această reţea nu este cu baza nici în România nici măcar în Europa, ci în China, reţeaua şi-a permis pur şi simplu să ignore ce a solicitat BEC, iar BEC nu a avut niciun instrument să constrângă reţeaua, cum nici Europa nu are niciun instrument”.

”Sunt chestiuni care nu au avut, pe moment, soluţie. Dar, influenţa străină a fost găsită ulterior, şi trebuie să spun că aici am avut un sprijin semnificativ de la parteneri strategici care au ajutat entităţile româneşti să găsească ce s-a întâmpplat. De aceea a durat câteva zile de la data alegerilor până când în CSAT s-a putut discuta, cu date. Şi atunci, să culpabilizăm pe cineva de la noi ,nu ne-ar duce foarte departe. Este adevărat că, după părarea mea, nu am discutat-o cu politicienii din România, legislaţia trebuie îmbunătăţită, trebuie să fie mai clar. Dacă BEC constată că un candidat încalcă legea, trebuie să aibă instrumente să facă ceva, nu doar să someze şi să se plângă că nu a respectat legislaţia”, a subliniat preşedintele.

Iohannis a mai declarat că, pe de altă parte, este nevoie de o cooperare mai strânsă între autorităţile care se ocupă de cyber space, fiindcă noi avem aceste instituţii şi ele cooperează instituţional, dar în astfel de situaţii probabil că este nevoie să fie mai aproape unii de alţii.

”Este o problemă care trebuie discutată în UE şi trebuie găsite soluţii comune, pentru că nicio ţară singură nu poate să rezolve aceste chestiuni”, a subliniat şeful statului.

Întrebat dacă are garanţia că la următoarele alegeri nu vor fi interferenţe, preşedintele a spus: ”Noi avem lecţia învăţată şi nu pornesc de la premisa că se va repeta ce s-a întâmplat prima dată. Asta e ce cred eu, sunt convins că toată lumea va fi mult mai atentă şi următoarea rundă de alegeri se va desfăşura în condiţii de mai bună transparenţă”.