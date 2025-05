Ion Cristoiu, despre G4 Media și HotNews: Domnule general, interveniți!

”Propagandiștii, ziși și nepoțeii lui Brucan, se ceartă pentru cine e mai vizitiu la șareta lui Nicușor Dan. G4 Media ocupa locul din față în balconul din care presa scuipă în capul candidatului George Simion. Loc și care aduce de îndată cele mai multe și mai grase fripturi. Și deodată locul acesta a început să fie rîvnit de HotNews. ro, care e pe cale să depășească orice închipuire bolșevică în materie de propagandă și agitație. Cei de la G4 Media au intrat în alertă. Alții, mai flămînzi, le amenințau locul la fripturi.

Domnule general, interveniți și potoliți-i, asigurați-i că sînt fripturi pentru toți!”, a afirmat Cristoiu pe X.

Tolontan, nu și nu!

Cătălin Tolontan, care conduce HotNews, le-a dat replica lui Cristoiu și Tăpălagă pe Facebook.

Ca jurnalist, când am plecat de la Ringier, am plătit cu o muncă de 20 de ani faptul că am refuzat să „mă adecvez” editorial cerințelor publicitare. Am luat-o de la capăt, cât mă duce mintea, și am găsit la HotNews o redacție valoroasă, la existența căreia Dan Tăpălagă are un merit considerabil. Le sunt recunoscător lui și lui Cristian Pantazi.