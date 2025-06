Israelul a lansat un atac major asupra Iranului

Israelul a lansat atacuri împotriva Iranului vineri dimineață, vizând programul său nuclear și capacitățile sale de rachete cu rază lungă de acțiune, a declarat un oficial militar israelian. „Acesta nu este un atac de o zi”, a declarat o sursă militară israeliană pentru CNN.

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că atacul a vizat principala instalație de îmbogățire a uraniului a Iranului din Natanz, oameni de știință din domeniul nuclear și ceea ce el a numit „inima programului de rachete balistice al Iranului”.

Atacurile au fost o „ofensivă preventivă, precisă, combinată” care a inclus „zeci de ținte” în tot Iranul, a declarat oficialul militar israelian.

Ministerul Sănătății din Israel a instruit toate spitalele să oprească activitățile ambulatorii și neurgente și să se mute în zone protejate, în timp ce țara se pregătește de represalii la atacurile sale asupra Iranului.

Fotografii și videoclipuri postate de presa de stat iraniană arată amploarea pagubelor provocate clădirilor de atacurile israeliene.

Ceea ce par a fi clădiri de apartamente sunt cuprinse de flăcări în timp ce pompierii lucrează pentru a stinge incendiul, potrivit unui videoclip de la postul de televiziune de stat Press TV, postat pe Telegram. Mai multe etaje ale clădirii par, de asemenea, avariate de atacuri.

Într-un alt videoclip, ferestrele de la etajele superioare ale unui zgârie-nori din capitala Teheran par să fi fost sparte.

