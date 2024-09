Japonezul Oshima, primul gol marcat în România

Două dintre cele mai bune echipe din SuperLiga, liderul Universitatea Cluj, și celaltă Universitate din fotbalul nostru de primă divize, din Craiova, au remizat în epilogul etapei a 10-a, scor 1-1, pe arena din orașul de pe malurile Someșului.

A fost un rezultat echitabil la capătul unei meci în care fiecare echipă și-a împărțit perioadele de dominație: gazdele în prima, când au marcat prin Thiam, oltenii după pauză, reușind egalarea. Aceasta a venit ca urmare unui șut din afara careului expediat de japonezul Takuto Oshima, mijlocașul adus în această vară de Craiova de la formația poloneză Cracovia.

Se pare că niponul este cel mai reușit transfer făcut în ultimii trei ani de conducerea Universității, devenind în foarte scurt timp motorul din linia mediană. Oshima pare omul pe la care trec toate baloanele pentru că și colegii au văzut repede capacitățile de care dispune jucătorul. Costel Gâlcă îl știa bine din perioada cât a pregătit pe Radom Radomiak, în Polonia.

Oshima a marcat primul lui gol, dar nu s-a putut bucura așa cum i-ar fi plăcut, deoarce cu doar câteva zile înaintea partidei a avut parte de o veste tragică de acasă. Bunica lui, pe care a iubit-o nespus de mult, a plecat din această lume. Cu toate acestea, jucătorul nu a vrut să plece și a rămas să își ajute echipa și chiar a făcut-o decisiv.

Foarte activ pe rețelele de socializare, japonezul a găsit că acolo este cel mai bun loc pentru a-și exprima sentimentele și durerea pentru pierderea ființei dragi.

„Mulțumesc mult pentru ce ai făcut pentru mine. Mulțumesc nu este suficient pentru cât de recunoscător îți sunt. Ești cea mai bună bunică pentru mine și asta nu se va schimba niciodată. Cred că te descurci de minune cu bunicul în Rai.

Vă rog să continuați să vegheați asupra mea și a familiei mele din Rai. Te-am iubit foarte mult. Este un cadou de la bunica (n.r. – golul), te iubesc foarte mult. Asta este pentru tine.

Tot de pe contul personal, aflăm că Oshima se simte excelent la Craiova, că a fost impresionat de primirea deosebit de caldă de care a avut parte și consideră că a făcut cea mai bună alegere.

„Mă simt foarte bine. De asemenea, m-am întâlnit cu noii mei colegi. Sunt colegi buni, calmi și m-au primit foarte bine la Craiova. Sunt foarte fericit să fiu aici. Am fost foarte bine primit chiar din momentul cinei pe care am avut-o. M-am simțit excelent încă din prima zi.

Pot să alerg mult, îmi place să desenez pe teren, acestea sunt principalele mele calități. Îmi place să joc fotbalul tiki-taka. Ceva de genul acesta mi-ar plăcea să arăt pe teren. Știu că Universitatea Craiova a terminat pe 3 în sezonul trecut.

Sper să ajut echipa și să câștigăm titlul. Colegii sunt primitori, la fel ca mine, sunt foarte deschiși la comunicare. A fost plăcut să îi întâlnesc. Îmi dau seama că vom avea și o relație foarte bună în afara fotbalului, la fel cum vom avea pe teren.

Îmi place aici. Am avut oferte de la alte echipe, dar am văzut felul în care echipa joacă. Am simțit că trebuie să vin aici să joc pentru această echipă.