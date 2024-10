Jocul de durată al Rusiei în Moldova

Occidentul trebuie să sprijine Chișinăul în lupta sa pentru independență politică scrie jurnalistul William H. Hill în https://www.foreignaffairs.com

Pe 20 octombrie, cetățenii Republicii Moldova se vor îndrepta la urne pentru alegeri prezidențiale și referendum combinat pentru aderarea la Uniunea Europeană. Înaintea acestor voturi, Moscova a lansat o campanie pentru a sprijini candidații și partidele pro-ruși, pentru a slăbi președintele în exercițiu Maia Sandu și a încetini mișcările Moldovei de a se alinia mai strâns cu Europa. Ingerința Rusiei în politica moldovenească nu este un fenomen nou: Moscova a condus Moldova de secole și o consideră încă parte din sfera sa exclusivă de influență, alături de Belarus și Ucraina. Timp de două decenii, președintele rus Vladimir Putin a căutat să restabilească influența pe care Kremlinul a pierdut-o asupra Moldovei după prăbușirea Uniunii Sovietice, în mare parte fără prea mult succes.

Dar eforturile Rusiei de a controla țara s-au intensificat în ultimii ani, mai ales de când Rusia a invadat Ucraina în 2022. Asigurarea în Moldova a unui guvern mai maleabil, mai prietenos cu Moscova, a trecut, pentru Rusia, de la „drăguț de a avea” la „trebuie să aibă, ” pentru că un Chișinău independent este crucial pentru capacitatea Ucrainei de a se apăra. Ucraina are o frontieră de 750 de mile sud-vest cu Moldova. În prezent, Kievul nu trebuie să aloce resurse semnificative pentru securizarea acelei frontiere, iar guvernul moldovean a contribuit la facilitarea fluxurilor cruciale de oameni, mărfuri și provizii din și în Ucraina.

O Moldova aliniată la Moscova sau profund divizată, totuși, ar modifica dramatic toate calculele militare și politice ale Ucrainei. În cazul în care Moldova revine pe orbita Kremlinului, fie prin cucerire militară, fie printr-un proces progresiv de dominare politică, întreaga capacitate de comerț și aprovizionare a Ucrainei prin Marea Neagră ar fi diminuată dramatic. Moscova ar avea o șansă mult mai mare de a predomina militar sau de a dicta termeni dezavantajoși în timpul negocierilor de pace. Iar capacitatea și apetitul Rusiei de a ataca alți vecini, cum ar fi Armenia, Georgia sau statele baltice, ar crește. La începutul anului 2022, forțele ruse și-au propus să cucerească Odesa, în sudul Ucrainei, și apoi să treacă în regiunea separatistă transnistreană a Moldovei. La jumătatea anului 2022, oficiali ruși, inclusiv viceministrul de externe Andrei Rudenko, au sugerat că Moscova intenționează să ia Moldova însăși. Când ucrainenii au oprit forțele ruse la Herson, Moscova a apelat la acțiuni hibride, cum ar fi sponsorizarea demonstrațiilor antiguvernamentale în Moldova, tăierea aprovizionării cu gaze și amestecul în politica internă a Moldovei pentru a urmări același scop.

Mulți analiști prezintă alegerile din 20 octombrie ca un punct decisiv. Deoarece sondajele sugerează că Maia Sandu (pro-occidentală) este destul de probabil să câștige și că referendumul privind aderarea la UE va obține o majoritate de 55-60 la sută în favoarea aderării, astfel de analize încorporează deja o concluzie celebrativă: aceste rezultate vor semnala că Moldova este fermă și că va rezista campaniilor de influență ale Rusiei urmărind o mai mare aliniere cu Europa. O analiză a Carnegie Endowment din 30 septembrie, de exemplu, a susținut că alegerile vor oferi „răspunsul la întrebarea cât de multă influență are Rusia în Moldova”.

Dar viitorul Moldovei – care are o semnificație imensă pentru Ucraina și Occident – ​​depinde nu numai de rezultatul acestor alegeri unice, ci și de penumbra din ce în ce mai accentuată că Rusia se angajează să se amestece pentru a influența traiectoria pe termen lung a țării.

În Moldova, Kremlinul face un joc de lungă durată. Moscova urmărește:

să divizeze societatea moldovenească pe linii lingvistice;

să agraveze vechile temeri și nemulțumiri etnice;

să se infiltreze în presa moldovenească;

să cumpere sau să sponsorizeze oficiali locali sau parlamentari care, la rândul lor, degradează încrederea în Chișinău;

să discrediteze guvernul Maiei Sandu; și, în mod specific, să-i forțeze pe liderii Moldovei să reprime dur împuterniciții finanțați de Rusia, deschizându-se astfel acuzațiilor că ei, de fapt, sunt oamenii care încearcă să-i reprime pe moldoveni și să le limiteze libertățile.

Într-un fel, Moldova este acum un al doilea front în războiul Rusiei împotriva Ucrainei și Occidentului – unul luptat nu cu gloanțe, ci cu buletine de vot și foi de presă. Și așa cum a fost prematur să se proclame că Rusia a eșuat în Ucraina când nu a capturat imediat Kievul și nu l-a înlăturat pe președintele ucrainean Volodymyr Zelensky la sfârșitul lui februarie 2022, ar fi la fel de periculos să se concluzioneze că Rusia a eșuat dacă nu asigură înfrângerea lui Sandu. pe 20 octombrie. Lupta Moldovei de a-și alege propriul curs va fi o luptă mult mai lungă — și una pe care Occidentul trebuie să o susțină în continuare.

De când Moldova a obținut independența față de Uniunea Sovietică, în 1991, dezbaterile asupra orientării culturale și geopolitice a țării au dominat politica sa internă. Majoritatea moldovenilor sunt vorbitori de română și au susținut în general partidele de centru-dreapta și de dreapta care pledează pentru integrarea în Europa de Vest. Dar Moldova are și o populație de limbă rusă considerabilă, compusă, printre alții, din etnici ruși, ucraineni, bulgari, turci creștini ortodocși și moldoveni de limbă rusă. Acești vorbitori de limbă rusă au votat în general pentru partide de stânga și de centru-stânga, multe dintre ele având o orientare pro-Moscova. Acest sprijin a fost suficient pentru a oferi fostului președinte Vladimir Voronin și Partidului său Comuniștilor o majoritate parlamentară între 2001 și 2009 – și o pluralitate succesorului său, Partidul Socialist, pentru cea mai mare parte a perioadei 2014-2021. Potrivit unui sondaj realizat de mai mulți moldoveni ONG-urilor, peste 30 la sută dintre moldoveni au în prezent opinii favorabile asupra Rusiei.

Moscova vede Moldova ca fiind vitală pentru adâncimea strategică în sud-vestul ei și pentru securitatea sa în bazinul Mării Negre. În 2003, Putin a încercat și nu a reușit să asigure o prezență politică și militară rusă directă, pe termen lung, bazată pe tratate în țară. Eforturile ulterioare în acest scop au fost, de asemenea, scurte. Dar Kremlinul a căutat să folosească și alte pârghii de influență asupra Moldovei. Întrucât Moldova a fost, până de curând, total dependentă de gazele naturale rusești pentru aprovizionarea sa cu energie, Moscova a manipulat prețurile, furnizarea și datoria la gaze pentru a face presiuni asupra Chișinăului să adopte politici favorabile Kremlinului. Deși este dificil de cuantificat efectele acestei presiuni, probabil că a contribuit la forța continuă a forțelor pro-ruse în politica internă a Moldovei. În plus, pentru o mare parte a perioadei post-sovietice, zeci de mii de moldoveni au trăit și au lucrat în Rusia, iar remitențele de la acești migranți au reprezentat o sursă importantă de venituri pentru familiile și afacerile moldovenești.

Un alt punct de pârghie este mass-media. Segmentul de limbă rusă al electoratului Republicii Moldova rămâne în acord și influențat de limba și cultura rusă — literatură, artă, muzică, filme — și mulți moldoveni vorbitori de limbă rusă continuă să primească știri în principal din surse în limba rusă, inclusiv televiziunea de stat rusă, și site-uri web rusești și rețele sociale. De ani de zile, Kremlinul a jucat asiduu cu preocupările – nu întotdeauna nefondate – că Chișinăul va restricționa sau interzice utilizarea limbii ruse în școli, mass-media, mediile de afaceri și procedurile guvernamentale. După independență, multe dintre elitele de limbă română din Moldova și-au exprimat ostilitatea față de prezența durabilă a culturii și influenței ruse; la începutul anilor 1990, unii politicieni de limbă română le-au cerut vorbitorilor de limbă rusă să părăsească țara cu sloganul „Valiza – gară – Rusia!”

Moscova dorește să asigure alinierea Moldovei la Rusia, prin orice mijloace necesare.

Deși tensiunile dintre vorbitorii de limbă rusă și română persistă, strigătul de miting al Moscovei împotriva așa-zisei rusofobii din partea liderilor moldoveni de astăzi este puțin mai mult decât o tactică de sperietură cinică. Totuși, fluxul neîncetat de exagerări și minciuni directe care joacă pe temerile și prejudecățile de lungă durată poate fi eficient, chiar dacă greu de măsurat. Un sondaj recent realizat de Watchdog.md, un ONG din Republica Moldova, a arătat că respondenții sunt împărțiți în mod egal dacă Rusia reprezintă o amenințare la adresa securității Moldovei. Acuzația ministrului rus de externe Serghei Lavrov că Occidentul intenționează să creeze o „a doua Ucraine” în Moldova a fost preluată de rețelele sociale și de opoziția politică din Republica Moldova, care susțin că realegerea lui Sandu va avea ca rezultat un război cu Rusia.

În cele din urmă, Moscova a încercat, de asemenea, să exploateze conflictul nerezolvat din regiunea separatistă transnistreană a Moldovei, o fâșie îngustă de pământ de 1.600 de mile pătrate care se întinde pe aproximativ 250 de mile de-a lungul malului de est al râului Nistru, între Moldova și Ucraina. Cu o populație mare de etnici ruși și ucraineni (respectiv 25 la sută) și moldoveni, Transnistria și-a declarat independența față de Moldova în 1990. Un scurt război a izbucnit în 1992; Intervenția militară a președintelui rus Boris Elțin în numele separatiștilor a permis liderilor transnistreni să păstreze independența de facto a regiunii. Până astăzi, Moscova păstrează un contingent de trupe în Transnistria, exercită influență asupra autorităților transnistrene și își folosește rolul de mediator în negocierile în curs pentru a exercita presiuni asupra Chișinăului.

Moscova dorește nu doar să domine regiunea separatistă, ci să asigure alinierea Moldovei la Rusia, prin orice mijloace este necesar. Kremlinul sprijină liderii și partidele politice pro-ruși, în special Partidul Comuniștilor și succesorul acestuia, Partidul Socialiștilor, care de la sfârșitul anilor 1990 au fost principalele partide pro-Moscova din Moldova. Liderii ruși probabil nu încearcă să anexeze Republica Moldova în mod definitiv, calculând probabil că acest lucru le-ar costa influența cu alte state post-sovietice independente. Și Rusia nu a recunoscut independența Transnistriei, preferând să folosească regiunea ca punct de sprijin din care să exercite presiuni asupra Moldovei. Mai degrabă, Moscova pare mulțumită ca Moldova să își asume rolul de aliat formal neutru și independent – ​​dar practic dependent – ​​și este dispusă să depună eforturi extreme pentru a asigura acest aranjament.

O întoarcere către Vest

În ciuda eforturilor Rusiei de a modela politica moldovenească, în ultimul sfert de secol influența sa asupra orientării geopolitice a țării a scăzut. În 2001, victoria electorală decisivă a lui Voronin și a Partidului Comuniștilor părea să semnaleze o întorsătură spre Est. Dar Voronin a devenit dezamăgit de Rusia în cursul negocierilor asupra Transnistriei, iar în 2003 a respins soluția propusă de Moscova, care ar fi aprobat o prezență militară rusă pe termen lung și ar fi oferit regiunii separatiste un drept de veto efectiv asupra politicii naționale. Doi ani mai târziu, Voronin a inițiat întoarcerea lentă a țării sale către Occident, semnând un Plan de acțiune UE-Moldova care prevedea o cooperare foarte extinsă cu Europa pe o gamă largă de probleme de securitate, politice, economice și sociale. La alegerile parlamentare din 2009, moldovenii au ales o coaliție de partide pro-occidentale dedicate în mod explicit integrării europene. Până în 2015, Moldova a semnat un Acord de Asociere cu UE, a obținut călătoria fără viză în UE și a stabilit o zonă de liber schimb profundă și cuprinzătoare cu UE.

Timp de câțiva ani, impulsul către Vest al țării a fost încetinit de corupție și înclinații autoritare ale liderilor săi, precum și de deziluzia multor moldoveni cu privire la întoarcerea țării lor către Europa. În deceniul care a urmat victoriei coaliției pro-occidentale, majoritatea instituțiilor statului din Moldova au fost capturate de oligarhul strâmb Vladimir Plahotniuc. Deși nu a deținut niciodată o poziție de vârf în guvern, Partidul Democrat al lui Plahotniuc a dominat parlamentul și guvernul prin mită, șantaj și intimidare. Plahotniuc a fost unul dintre mințile din spatele furtului a peste un miliard de dolari – zece la sută din PIB-ul țării – de la trei bănci din Republica Moldova. El și alți autori nu au fost niciodată pedepsiți. Dar în 2019, Plahotniuc și cohorta sa au fost în cele din urmă excluși din parlament și guvern de o coaliție largă.

În anul următor, mesajele puternice și incluzive ale campaniei anticorupție ale lui Sandu au tras țara înapoi pe un curs pro-UE. Sandu a câștigat președinția, iar Partidul său de Acțiune și Solidaritate (PAS) și-a asigurat majoritatea absolută la alegerile legislative din 2021. Promisiunea lui Sandu de a urma un curs pro-european a contribuit și ea la victoria ei, deoarece sondajele moldovenești din deceniul precedent au arătat că cel puțin 50% dintre respondenți susțin o relație mai strânsă cu UE.

Sandu nu s-a rupt imediat de Rusia. Inițial, ea a adoptat o atitudine conciliantă față de Moscova. Dar în august 2021, Dmitri Kozak, adjunctul șefului de cabinet al lui Putin, a venit la Chișinău cu o propunere: Moldova ar putea obține prețuri scăzute la gaze naturale și ajutorul Rusiei în soluționarea conflictului transnistrean în schimbul adoptării unor politici favorabile față de Rusia, cum ar fi promisiunea de a nu să urmărească aderarea la NATO. Sandu a refuzat înțelegerea. Drept urmare, Moldova a suferit o iarnă grea și rece în 2021–22, cu prețuri exorbitante la gaze naturale și aprovizionări incerte.

Războiul din Ucraina a deteriorat și mai mult relațiile Moldovei cu Rusia. Înainte de război, Moldova era deja cea mai săracă țară din Europa, cu o populație de 2,5 milioane; Invazia Ucrainei de către Moscova a trimis peste un milion de refugiați ucraineni să intre în țară. (Mai mult de o sută de mii au rămas astăzi.) Moscova l-a denunțat pe Sandu drept o marionetă occidentală. iar la sfârșitul anului 2022 Gazprom a redus rezervele de gaze pe care le-a trimis Moldovei, forțând-o să caute alternative, inclusiv importul de gaze naturale lichefiate din Statele Unite. Inflația a ajuns la 35% și anumite părți ale țării au suferit întreruperi de curent.

CAPACITATEA LIMITĂ A MOSCOVEI

Fie din cauza acestor evoluții, fie în ciuda lor, majoritatea moldovenilor doresc acum să adere la UE. Ca răspuns, Moscova și-a intensificat amestecul în politica moldovenească, căutând să slăbească sau să înlăture Sandu și guvernul ei. Kremlinul și-a concentrat eforturile pe direcționarea fondurilor către personalități și partide pro-ruse prin oligarhul moldovean Ilan Shor, care a fugit din Moldova în 2019 după ce a fost condamnat pentru fraudă, spălare de bani și alte acuzații.

Shor locuiește acum la Moscova. Dar în ultimii doi ani, o procesiune constantă de reprezentanți ai parlamentarilor moldoveni afiliați la Shor a vizitat Moscova și Sankt Petersburg pentru întâlniri cu omologii parlamentari ruși, oficiali guvernamentali și reprezentanți ai ONG-urilor. La o întâlnire de la Moscova din aprilie, rămășițele partidului lui Shor și mai multe partide disociate au format o coaliție anti-Sandu. În primăvara anului trecut, autoritățile moldovenești au reținut peste 100 de pasageri ruși care soseau pe aeroportul din Chișinău; fiecare transporta aproape 10.000 de euro. Oficialii moldoveni susțin că banii au fost desemnați pentru cumpărarea de voturi pro-ruși și pentru plata manifestanților anti-UE – și că Shor a avut o mână de lucru în organizarea schemei.

Ziarul de Gardă, unul dintre principalele instituții de presă din Republica Moldova, a publicat recent un raport al unui jurnalist sub acoperire care a relatat cum activiștii ruși afiliați lui Shor au recrutat-o ​​și au plătit-o să se alăture demonstrațiilor anti-Sandu. Înaintea alegerilor din 20 octombrie, Kremlinul promovează cât mai mulți candidați posibil, în speranța de a menține cota de vot a lui Sandu sub 50%, ceea ce ar forța un al doilea tur de scrutin. Oficialii moldoveni și occidentali raportează că Rusia trimite, de asemenea, milioane de dolari sub formă de finanțare clandestine grupurilor și partidelor de opoziție din Republica Moldova. Luna trecută, potrivit unor înalți oficiali ai poliției moldovenești, băncile rusești au trimis peste 15 milioane de dolari către peste 130.000 de cetățeni moldoveni.

În 2020, victoria lui Sandu a fost răsunătoare, în mare măsură condusă de alegătorii din diaspora moldovenească din Europa și America de Nord, care s-au prezentat în număr fără precedent. Acum ea este un titular cu un palmares de apărat. Programul ambițios anticorupție la care a câștigat în 2020 nu a dat încă rezultate semnificative. Pandemia de COVID-19, precum și manipularea de către Rusia a prețurilor și livrărilor de gaze naturale, au produs tulburări economice considerabile: Moldova a cunoscut o inflație record în 2022-2023.

Kremlinul și-a concentrat eforturile pe direcționarea finanțării către personalități și partide pro-ruse.

Dar este puțin probabil ca Moscova să realizeze o schimbare reală de regim în Moldova. Cifrele recente ale sondajelor lui Sandu (aproximativ 30–35 la sută) sunt aproape de ceea ce a obținut ea la un moment similar în campania din 2020 și ea face sondaje cu mult înaintea tuturor rivalilor ei. Shor și alți mandatari ruși au influențat perspectiva gazului natural rusesc ieftin și presupusele avantaje ale aderării la Uniunea Economică Eurasiatică, un bloc comercial condus de ruși care include statele post-sovietice Armenia, Belarus, Kazahstan și Kârgâzstan. Dar aceste apeluri nu au reușit în mare parte să atragă alegători și niciunul dintre concurenții lui Sandu nu are șanse realiste de a o înlătura, chiar și într-un tur de două persoane.

Din 1992 până în 2015, Moscova și-a folosit controlul de facto asupra regiunii separatiste transnistrene pentru a face presiuni asupra Chișinăului. Dar în ultimul deceniu, și mai ales din februarie 2022, autoritatea rusă din Transnistria sa erodat treptat. În epoca imediat postsovietică, câteva mari întreprinderi moștenite au dominat economia transnistreană. Astăzi, un conglomerat local numit Sheriff controlează comerțul cu amănuntul, mass-media și multe altele. Din 2015, afacerile transnistrene au participat la zona de liber schimb pe care Moldova a negociat-o cu UE. Anul acesta, 80% din exporturile regiunii au mers către țările UE. Oficialii și liderii de afaceri transnistreni mi-au spus în privat că sunt intrigați de perspectivele Moldovei de aderare la UE.

Moscova are o capacitate limitată de lansare a acțiunilor militare din Transnistria. Încă mai păstrează aproximativ 1.500 de soldați în regiune, dar aproximativ 85% dintre aceștia sunt recruți locali – locuitori vorbitori de limbă rusă ai Transnistriei – iar entuziasmul lor pentru agenda geopolitică mai largă a Kremlinului este îndoielnică. În plus, Rusia, cu asistența financiară și monitorizarea Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, și-a distrus sau și-a îndepărtat în alt mod armamentul greu din regiune între 1999 și 2003. Și în 2014, după capturarea Crimeei de către Rusia și atacul asupra Donbasului, Ucraina și-a închis teritoriul pentru tranzitul personalului, echipamentului și armelor militare rusești către regiunea transnistreană. În prezent, Rusia nu poate ajunge în Moldova pentru aprovizionare și rotație de personal. Mai mult, autoritățile transnistrene nu vor să aibă nicio legătură cu campania militară a Moscovei împotriva Ucrainei. Pentru un presupus proxy rusesc, regiunea a fost remarcabil de liniștită cu privire la război.

Jocul îndelungat al Kremlinului

Ar fi însă o greșeală să credem că viitorul Moldovei este sigur dacă Sandu va câștiga realegerea. Deoarece Moldova are un sistem parlamentar, puterile efective ale președinției sunt destul de modeste; Majoritatea PAS în parlament a fost indispensabilă capacității lui Sandu de a modela politica și de a guverna. Parlamentul Moldovei poate fi ținta jocului lung al Moscovei. PAS pare puțin probabil să-și repete performanța dominantă din 2021 la viitoarele alegeri parlamentare din Moldova, care trebuie convocate înainte de iulie 2025.

Chiar dacă partidele deschis pro-ruse nu câștigă majoritatea, PAS poate fi nevoit să formeze o coaliție. Acest lucru poate pune în pericol formarea unui guvern pro-european puternic și stabil dacă numărul deputaților PAS este redus suficient pentru a forța partidul să se alinieze la facțiunile de centru sau de centru-stânga care nu au un palmares pro-european puternic. Parlamentul controlează în cele din urmă toate schimbările instituționale, legale și de politică pe care Moldova trebuie să le facă în procesul său de calificare pentru aderarea la UE. Dacă parlamentul devine substanțial mai prietenos cu Rusia, sau chiar mai îndepărtat de vestul Europei, Moldova ar putea încetini sau opri îndeplinirea diferitelor cerințe de aderare la UE, blocând sau încetând astfel candidatura sa la aderare. De asemenea, Chișinăul ar putea reduce cooperarea cu Kiev în domenii cheie, cum ar fi securizarea frontierei lor comune și asigurarea coerenței aprovizionării cu energie a Ucrainei.

Campania de influență a Moscovei nu s-a limitat la susținerea candidaților politici. Rusia continuă să inunde cu dezinformare atât mass-media socială, cât și cea tradițională. ONG-urile moldovenești au urmărit în presa moldovenească propaganda provenită de la Moscova, dezvăluind că fluxul de dezinformare în țară a crescut constant în ultimii doi ani. Kremlinul și împuterniciții săi caută să convingă alegătorii moldoveni că Occidentul a provocat războiul în Ucraina, că guvernul lui Sandu este corupt și incompetent, că UE nu va permite niciodată cu adevărat aderarea Moldovei și că traiectoria către vest a țării va duce la război, așa cum a făcut-o pentru Ucraina. Sondajele de opinie a Republicii Moldova arată în mod constant că până la 40% dintre respondenți cred aceste narațiuni.

Washingtonul ar trebui să intensifice sprijinul pentru căutarea Moldovei pentru independența energetică față de Rusia.

Eforturile Rusiei s-au concentrat recent asupra minorității etnice turco-ortodoxe din regiunea autonomă Găgăuză, jucându-se pe temerile lor de asimilare și pierderea identității lingvistice și etnice, precum și pe percepția lor că administrațiile succesive de la Chișinău au împiedicat regiunea să-și exercite toate drepturile acordate. în temeiul unui acord de autonomie din 1994. Anul trecut, Moscova a finanțat victoria îngustă a unui candidat susținut de Shor la funcția de guvernator al regiunii. De atunci, Moscova a promis regiunii energie ieftină, subvenții pentru pensii și investiții. În august, Shor a deschis un parc de distracții în regiune. Găgăuzia este un teritoriu prea mic pentru ca o preluare rusă să determine direcția politicii naționale a Republicii Moldova. Dar demonstrează un manual pe care Moscova l-ar putea folosi în alte regiuni, mai populate, cu minorități etnice mari și la granița cu Ucraina.

Propaganda agresivă a Rusiei, precum și finanțarea candidaților din opoziție au creat o dilemă pentru guvernul în exercițiu: cum să combată interferența străină fără a recurge la practici nedemocratice. De la obținerea independenței, Moldova s-a bucurat de un record admirabil de alegeri libere și corecte, în ciuda amestecului Rusiei. Dar pe măsură ce Kremlinul își intensifică campaniile de interferență, guvernul Republicii Moldova se confruntă cu participanți formidabili la procesul politic care încalcă regulile democratice de bază ale drumului. Shor și alți mandatari ruși s-au bazat pe finanțare externă ilegală și cumpărare de voturi, pentru a numi doar două dintre cele mai flagrante încălcări ale normelor electorale.

Pentru a aborda problema ingerinței străine în aceste alegeri, autoritățile moldovenești au interzis unele partide susținute de Shor și au adus acuzații, cum ar fi finanțarea ilegală a campaniei, împotriva unora dintre aliații săi politici locali. La sfârșitul anului 2022, guvernul Republicii Moldova a suspendat licențele a șase posturi de televiziune legate de Shor, pe motiv că au difuzat „informații incorecte” despre Moldova și războiul din Ucraina. Anul trecut, Chișinăul a ordonat și furnizorilor locali de internet să blocheze peste 20 de site-uri web rusești; Serviciul de Securitate și Informații din Moldova continuă să identifice și să monitorizeze internetul și rețelele sociale susținute de Rusia. Moscova, la rândul său, a citat aceste acțiuni pentru a-l denunța pe Sandu ca fiind autoritar și nedemocratic. Criticii partidelor de opoziție din Republica Moldova și ai societății civile se plâng, de asemenea, că guvernul a prelungit în mod inutil starea de urgență din perioada pandemiei pentru a-i permite să acționeze prin decret fără control politic sau judiciar normal.

Un viitor incert

Candidatura Moldovei la UE oferă o oportunitate de a transforma politica, societatea și economia țării și de a crește stabilitatea în regiune. Deși UE a acordat Moldovei statutul oficial de candidat la aderare în 2022, nu există nicio cerință legală pentru un vot imediat pe această problemă. Mișcarea Chișinăului de a organiza un referendum popular privind apartenența la UE concomitent cu votul prezidențial a fost strategică; pare să provină din dorința de a face ireversibil cursul Moldovei către aderarea la UE prin încorporarea lui în constituție. Organizarea unui vot asupra UE este un risc. Referendumurile au eșuat în Moldova înainte, fie că nu au obținut 50 la sută cerute, fie că nu au îndeplinit cerințele privind prezența la vot de cel puțin 33 la sută din alegătorii înregistrați. Dar dacă referendumul iminent demonstrează un sentiment larg răspândit pro-UE, acesta va asigura un mandat popular clar pentru cursul politic spre vest al guvernului.

Din 1991, Moldova s-a îndepărtat de Rusia și s-a apropiat de Europa. Dar această mișcare nu a fost neîntreruptă sau unidirecțională. Modelele istorice de vot, sentimentul persistent în favoarea Rusiei și a candidaților pro-ruși, nemulțumirile economice, nerăbdarea populară față de performanța guvernului și afluxurile de bani ruși și dezinformarea ar putea încetini sau inversa din nou cursul pro-european al Republicii Moldova. Soarta Moldovei este importantă nu numai pentru moldoveni, ci și pentru lupta Ucrainei de a rezista agresiunii ruse și pentru viitorul securității Europei. Campania militară a Rusiei în sudul Ucrainei a urmărit în mod clar să meargă dincolo de Odesa, în Transnistria și apoi în Moldova mare, unde Moscova ar fi căutat probabil să asigure o prezență a trupelor bazată pe tratate. O victorie militară deplină a Rusiei, extinzându-se în Moldova, ar putea pune soldații ruși la granița cu România.

După ce Rusia a invadat Ucraina, Washingtonul și-a sporit atenția și asistența pentru Moldova, direcționând sprijin substanțial către securitatea energetică a țării, infrastructura, mass-media independentă, administrația locală, echipamentul și instruirea militară și alte nevoi. Indiferent de rezultatul viitoarelor alegeri prezidențiale, aceste eforturi trebuie să se intensifice până în 2024 și 2025. Atât UE, cât și Statele Unite pot sprijini Moldova pe măsură ce țara implementează reforme pentru a-și aduce instituțiile publice la standardele UE, inclusiv judiciare și anticorupție cheie. reforme. Washingtonul ar trebui, de asemenea, să intensifice sprijinul pentru căutarea Moldovei pentru independența energetică față de Rusia, precum și pentru un ajutor sporit în identificarea și combaterea dezinformarii. În cele din urmă, Washingtonul ar trebui să-și intensifice eforturile pentru soluționarea problemelor stringente dintre Chișinău și regiunea sa autonomă Găgăuză și Transnistria secesionistă.

Georgia mergea odată pe o cale entuziastă pro-occidentală, dar acum pare să alunece înapoi pe orbita Moscovei. Acesta poate să nu pară acum cel mai probabil rezultat în Moldova. Dar este destul de periculos încât Chișinăul și susținătorii săi occidentali trebuie să muncească din greu pentru a o evita.

William H. Hill este un expert în Rusia și fosta Uniune Sovietică, relațiile est-vest și diplomația multilaterală europeană. El a îndeplinit două mandate – ianuarie 2003-iulie 2006 și iunie 1999-noiembrie 2001 – ca șef al Misiunii OSCE în Moldova, unde a fost însărcinat cu negocierea unei soluții politice a conflictului transnistrean și facilitarea retragerii forțelor ruse din Moldova. Este autorul cărții Rusia, străinătatea apropiată și Occidentul: lecții din conflictul Moldova-Transnistria și No Place for Russia: European Security Institutions Since 1989.