John Kerry: Libera exprimare, o mare piedică în calea guvernelor

Prezent la ”Întâlnirile pentru Dezvoltare Durabilă Sustenabilă” organizate de Forumul Economic Mondial în marja Adunării Generale ONU de la New York, John Kerry, până de curând însărcinat special al președintelui SUA pentru Schimbările Climatice, și-a exprimat frustrarea că libertatea de exprimare obstrucționează agenda guvernelor.

”Primul amendament al Constituției noastre ne împiedică să suprimăm dezinformarea. Pentru a putea implementa schimbarea trebuie să câștigăm dreptul de a guverna câștigând suficiente voturi”, a spus Kerry.

Fostul secretar de Stat al SUA a sugerat că libertatea de exprimare este o amenințare la adresa democrației globale, pentru că oficialilor le este greu să controleze informația. Este greu să guvernezi, sugerează Kerry, atunci când oamenii pot încă să caute și să descopere informații care sunt contrare intereselor guvernului. Adică o guvernare eficienta înseamnă adoptarea unei singure ideologii, de necombătut.

O opinie similară a exprimat redactorul-șef al The Wall Street Journal, la summitul de la Davos de la începutul acestui an. Presa de mainstream pierde controlul asupra informației și a ”narațiunii” în favoarea platformelor sociale care vin cu o alternativa. ”Cred că presa de mainstream, precum The New York Times sau WSJ, se confruntă cu o provocare specifică. În urmă cu nu mult timp dețineam știrile. Eram paznicii lor și, într-o mare măsură, dețineam și adevărul. Daca apărea în WSJ sau în The New York Times, atunci era adevărat. Acum însă, oamenii se pot duce la tot felul de surse diferite și își pun tot mai multe semne de întrebare despre ceea ce scriem noi”, spunea Emma Tucker, la summitul de la Davos.