Kelemen Hunor, primit de Peter Magyar la Budapesta. Reproșurile noului premier maghiar

„Conform planurilor mele, vom analiza cum îi putem ajuta pe compatrioții noștri din Transilvania și regiunea Partium sub guvernul Tisa. Desigur, îi voi cere președintelui să se asigure că o serie de abuzuri similare cu cel actual privind votul prin corespondență nu se va mai repeta niciodată și mă aștept ca UMDR să se abțină cu strictețe de la orice amestec în politica partidelor din țara mamă în viitor”, a declarat Peter Magyar.

Cei doi au mai avut o discuție telefonică săptămâna trecută, la o zi după alegerile câștigate de Peter Magyar. Kelemen Hunor l-a felicitat atunci pentru victorie, chiar dacă în timpul campaniei a anunțat că UDMR îl susține pe Viktor Orban.

„Viktor Orban a mințit de-a lungul campaniei în legătură cu mine, alături de Kelemen Hunor”

După câștigarea alegerilor, Peter Magyar l-a acuzat pe Kelemen Hunor că i-a mințit pe maghiarii din Transilvania în privința sa.

„Aceeași propagandă a funcționat și acolo, în România, așa cum a funcționat și aici. A fost finanțată din banii plătitorilor de taxe. Este aceeași propagandă. Au mințit de dimineață până seara. Și despre mine, inclusiv. Eu îi voi susține pe maghiarii din România în orice fel posibil. I-am vizitat de multe ori.

Am rude și prieteni de familie care locuiesc în Transilvania. Dar Viktor Orban a mințit de-a lungul campaniei în legătură cu mine, alături de Kelemen Hunor. Facem parte din același partid european, PPE, dar au participat la această campanie de minciuni și de inducere în eroare. Cred că nu a fost corect”, a spus Peter Magyar.

Totodată, voci din UDMR au declarat că a fost greșită strategia lui Kelemen Hunor, aceea de a îl susține pe Viktor Orban.

„Da. După părerea mea noi trebuie să fim echidistanți în ceea ce privește viața politică din Ungaria și să avem relații cât mai strânse cu toate partidele democratice din Ungaria, nu doar cu cei care guvernează în Ungaria. În ultima vreme, UDMR s-a angajat la o relație foarte specială cu partidul de guvernământ Fidesz și nu a avut legături cu alte partide în Ungaria. Și nu e bine. Noi nu trebuie să ne implicăm în problemele politice ale Ungariei. Noi avem nevoie, în orice moment, de susținerea tuturor partidelor politice”, a spus Marko Bela, fostul președinte al UDMR, pentru Digi24.

„Nimeni nu a cerut în această ședință ca domnul Kelemen Hunor să-și dea demisia”

Vinerea trecută, liderii UDMR au discutat într-o ședință despre vizita pe care Kelemen Hunor urma să o facă în Ungaria pentru a discutat cu Peter Magyar. Liderul UDMR a fost mandatat să discute cadrul colaborării între guvernul Ungariei și comunitatea maghiară din România, spune Csoma Botond.

„Nu au fost critici (n.r. în ședință la adresa lui Kelemen Hunor). Nimeni nu a cerut nimic. Nimeni nu a cerut în această ședință ca domnul Kelemen Hunor să-și dea demisia. Nu a fost pe tapet un asemenea subiect.

Domnul Marko Bela a reiterat acea critică pe care a formulat-o acum câteva zile, că ar trebui să facem o analiză în sensul cum să ne raportăm la situația politică din Ungaria. Dar această critică s-a îndreptat către viitor”, a spus Csoma Botond, purtătorul de cuvânt al partidului, pentru Cotidianul.