Klaus Iohannis și-a turnat cenușă în cap cu lingurița, nu cu basculanta

30 noiembrie 2024. Klaus Iohannis, încă Președintele României: ”Întotdeauna am pus la baza deciziilor mele atributul constituțional care m-a ghidat permanent ca Președinte al României, acela de a apăra democrația”.

Totuși, să demonizezi un partid ales democratic pentru a-l scoate ”în decor” nu înseamnă democrație.

Să încurajezi violența verbală și fizică pentru a-ți atinge scopurile tale egoiste nu are nimic de-a face cu democrația.

Să aranjezi lucrurile în așa fel încât să ai ”Guvernul Meu” este antidemocratic.

Să conduci din umbră o formațiune politică, tu, Președintele tuturor românilor, și să schimbi președinții unui partid politic după bunul tău plac nu înseamnă democrație.

Să secretizezi cheltuielile făcute de tine pentru a ca oamenii să nu afle cu exactitate dimensiunea găurii pe care ai făcut-o în bugetul Țării pentru ca să-ți potolești setea de lux nu are nicio legătură cu democrația.

Să refuzi să participi la interviuri și să faci din an în Paște, iar câteodată chiar mai rar, niște așa-zise conferințe de presă în care doar să-ți afișezi disprețul nu înseamnă democrație.

Să refuzi să dai raportul, periodic, oamenilor care cu votul lor te-au angajat Președinte al României nu are legătură cu democrația.

Să iei de capul tău decizii de politică externă importante fără să te consulți cu alte instituții ale Statului, măcar de ochii lumii, după ce le-ai transformat din partenere de dialog în slugi, tot nu-i democrație.

Și mai sunt foarte, foarte mulți de ”să” dintr-ăștia.

Să vii acum și să spui, senin ca cerul de deasupra plafonului de nori pe care l-ai admirat de atâtea ori în timpul călătoriilor de plăcere pe care le-ai efectuat cu avioane de lux, că tu ai apărat democrația este un semn clar că ți-ai betonat ideea că ai fost Președintele unei Țări plină de papagali. Însă, nu de papagali cum ai văzut în excursiile exotice pe care ți le-au plătit românii.

Să vii și să spui un asemenea neadevăr demonstrează că ești rupt complet de realitate și că ultimele urme de bun simț care te-au însoțit când ai primit viză de flotant la București s-au risipit atunci când, nervos pentru că nu-ți este respectat statutul de stăpân absolut al României, pe care singur ți l-ai acordat, ți-ai aruncat paltonul pe capota mașinii, la Paris.

În cadrul aceluiași discurs, încă Președintele României, Klaus Iohannis, a mai spus: ”Știu că am făcut greșeli, unele alegeri în care am investit speranță și încredere nu au trecut testul timpului, iar pe unii dintre dumneavoastră v-am dezamăgit. Vă cer iertare pentru că, de-a lungul timpului, am luat decizii care v-au nemulțumit și pe care, cel mai probabil, nu le-am explicat suficient. Timpul nu poate fi dat înapoi, dar vă asigur că la baza tuturor eforturilor și acțiunilor mele a stat un singur lucru: identificarea celor mai bune soluții pentru securitatea, bunăstarea și prosperitatea României și a cetățenilor săi”.

Klaus Iohannis crede, probabil, că astfel și-a cerut scuze de la români și cu asta basta. Însă, în aroganța sa, domnia spune că greșelile au fost comise doar pentru că a vrut să facă prea mult bine Țării și românilor, și nu pentru că ar fi lipsit de idei, de empatie și de o minimă dorință de face ceva. Ceva pentru alții, nu pentru dumnealui și soția dumnealui.

Klaus Iohannis și-a turnat cenușă în cap cu lingurița, cu cea cu care curtenii îi amestecă zahărul în cafea. Însă, Klaus Iohannis ar fi trebuit să-și toarne cenușă în cap cu vreo câteva basculante din cele folosite la asfaltarea drumului pe traseul București – Sibiu, pe care coloana prezidențială a circulat cu luminile și sirenele în funcțiune de sute de ori în cei 10 ani de domnie ai lui Klaus Iohannis.

Klaus Iohannis nu a avut niciodată timp de pierdut. Nici țara nu ar fi trebuit să aibă, dar, ghinion, cum ar spune Klaus Iohannis!