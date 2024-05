La acest șantaj, Nu! Dar… la altele?

Mai spunea premierul că „nu va răspunde la acest șantaj”. La acest șantaj, nu! Își permite acest lux întrucât știe bine că muzeografii și bibliotecarii n-au cum, în mod real, să-l șantajeze: aceștia nu pot împiedica circulația rutieră sau feroviară, covrigăriile nu se închid dacă aceștia protestează, iar dacă cititorii bibliotecilor publice nu o să-și poată împrumuta / consulta cărțile și vizitatorii muzeelor nu se vor putea delecta privind exponatele, acestea pot fi trecute ușor la pierderi colaterale, nesemnificative din perspectiva lui. Că doar n-o să-și mute bibliotecarii parte din rafturile cu cărți pe șosele, autostrăzi sau căi ferate, după cum nici muzeografii n-o să-și aducă exponatele sub ferestrele Palatului din Piața Victoriei, închipuindu-și, că premierul le va privi de sus cu un viu interes!