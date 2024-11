Lasconi, consiliată de fiică în problemele Orientului Mijlociu

Elena Lasconi, candidata USR la alegerile prezidențiale, spune că nu are timp și că, ocupată fiind, se informează despre războiul din Orientul Mijlociu de la fiica ei, stabilită în Franța.

Fiica este activistă pro-Palestina și își pune mama în temă inclusiv prin intermediul fotografiilor pe care aceasta i le trimite.

De asemenea, șefa reziștilor este de părere că Donald Trump, președintele ales al Statelor Unite, se va răzbuna pe Iran pentru că, spune Lasconi, ar fi încercat să-l asasineze.

„Fiica mea, ea este activistă pro Palestina în Paris. Se duce din două în două zile la proteste. Ea mi-a transmis, pentru că nu știam foarte multe lucruri. Am fost ocupată și ea ma informează ce se întamplă în Palestina. Mi-a dat și fotografii cu copii morti.

Cred că Trump o să aibă o poziționare și față de Iran, să impună sanctiuni, mai ales că au încercat să-l asasineze”, a declarat Elena Lasconi.

Victor Ponta: ”Doamne ferește!”

Victor Ponta a analizat o altă declarație a candidatei USR la prezidențiale și s-a declarat complet nemulțumit de modul în care Lasconi tratează candidatura sa la prezidențiale.

”Am înțeles jocul. Am date și mă descurc. Sunt o femeie puternică. Eu mă descurc. Și cred că instituțiile statului o să-și facă datoria. Nu am spus nici o secundă că nu doresc să am pază de la SPP sau mașină de la SPP. Am spus pur și simplu că nu am încredere în ei. Și nu am încredere pentru că vedem ce fac de atâta timp. Sub domnia lui Iohannis”, a spus Elena Lasconi, la Europa FM.

„Doamne ferește! Și eu am văzut reportajul de la Recorder”

”1. Nu se spune nimic de SPP acolo. 2. Aici, doamna Lasconi se întâlnește în gândire cu Liviu Dragnea. El era cel care spunea că Pahonțu e șeful statului paralel. Toată lumea se întreba cine e Pahonțu. 3. Doamna Lasconi… aia că a fost jurnalist? N-a fost jurnalist. Jurnalist, așa cum spune domnul Cristian Tudor Popescu, e cel care face un articol, se documentează, întreabă. Doamna Lasconi nu a făcut așa ceva. Ea a prezentat chestii mondene…

În primul rând, trebuia să se documenteze ce înseamnă SPP, să spună: ‘Am uitat pe statutul SPP și vreau să modific următoarele lucruri’, mai ales că SPP ține exact de președinte. Dar să spui că ai văzut la Recorder?!… O să fiu foarte răutăcios: tratează această candidatură la prezidențiale cum trata acea reclamă la WC. Nu cred că s-a așezat pe WC să vadă dacă e curat sau nu. A zis: ‘Mi-au dat unii un text, eu îl citesc, treaba lor, că nu stau eu pe WC-ul ăla.’ Cam așa tratează și această candidatură.”, a conchis Ponta.