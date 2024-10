Lasconi la BEC: Nu se poate să stai cu capul plecat, mereu

Dacă ar fi fost în funcţia de preşedinte al României când Austria a blocat aderarea ţării noastre în Schengen ar fi avut o atitudine „mai fermă” susține președinta Uniunii Salvaţi România (USR), Elena Lasconi.

„În primul rând m-aş folosi de votul meu în Consiliul European. În al doilea rând, nu aş fi amendat în niciun fel investitorii din Austria care sunt la noi în ţară şi mai degrabă m-aş fi dus şi aş fi stat, dacă ar fi trebuit, o săptămână şi aş fi luat la rând toată presa din Austria şi le-aş fi explicat cât de mult rău le fac propriilor investitori, adică oamenilor din Austria, care investesc la noi în ţară. Nu se poate să stai cu capul plecat, mereu, în politica externă din România. Şi consider că trebuie să te lupţi pentru ţara asta. Pentru că le face foarte mult rău atât investitorilor austrieci care sunt la noi în ţară, cât şi românilor”, a afirmat ea în cadrul unei conferinţe de presă susţinute cu ocazia depunerii semnăturilor, la Biroul Electoral Central, pentru candidaturile la alegerile prezidenţiale şi parlamentare.

Cu aceeași ocazie, Lasconi a mai declarat că „Din punctul meu de vedere, e mai puţin important cine va câştiga alegerile în Statele Unite, pentru că noi avem un parteneriat strategic cu SUA şi apartenenţă la NATO. Direcţia este Vest şi ne vom ţine de parteneriatul strategic. Consider că am fi putut avea mai multe avantaje din apartenenţa noastră la NATO şi din parteneriatul strategic cu Statele Unite, am fi putut avea mai mulţi investitori pe teritoriul României”, a mai spus ea.

Lidera USR l-a acuzat pe preşedintele Klaus Iohannis că „a ţinut cu tot dinadinsul să aducă la putere urmaşii comuniştilor”, pe cei care „au furat Revoluţia din 1989, pe cei care au organizat mineriadele” şi cei care i-au „umilit” pe protestatarii din 10 august 2018.