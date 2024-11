Lasconi le-a spus brașovenilor că a venit „să trezească ursul din ei”

Elena Lasconi a vorbit, joi, la Braşov, iar mesajulde şefei USR a fost că a venit „să trezească ursul din ei”.

„Toată această zonă este înconjurată de urşi. De 35 de ani, vechea clasă politică încearcă să ne arate că doar atât se poate. Dar eu spun că se poate mai mult, pentru că am văzut că se poate mai mult, la primărie şi se poate mai mult şi la nivel mai înalt”, a mai afirmat Elena Lasconi.

La rândul său, preşedintele USR Braşov, Irineu Darău, a precizat că mizează pe cel puţin patru fotolii de parlamentari după alegerile din 1 decembrie.

„Trebuie să evităm un tur doi Ciolacu-Simion şi îmi mai doresc ca USR să aibă o amprentă cât mai mare în viitorul parlament, o putere cât mai mare de decizie. Îmi doresc să avem cel puţin atâţia parlamentari câţi am luat în 2020”, a afirmat Darău, care candidează pentru un nou mandat de senator.

Lasconi a vorbit și despre George Simion afirmând că aceia ”care sunt la butoane” au ascuns faptul că acesta este persona non grata în Republica Moldova şi Ucraina.

”Avem şase instituţii care se ocupă de digitalizare, avem SRI, SIE şi toţi tac. (…) Sunt trecută prin viaţă, sunt tăbăcită şi puneţi-vă în situaţia mea, de câte ori am fost subestimată, de câte ori femeile sunt trimise să facă cafele pentru şefi sau la cratiţă. Eu m-am bătut pentru a-mi arăta valoarea şi, deşi am fost trimisă la cratiţă, am făcut performanţă şi acolo şi am câştigat Masterchef”, a afirmat Lasconi.

Lista USR Braşov de la Camera Deputaţilor este deschisă de fostul primar al Braşovului, Allen Coliban, urmat de actualul deputat de Braşov Adrian Miftode, şi de fostul consilier judeţean Ovidiu Paraschivescu.