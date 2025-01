Lasconi s-a speriat de Bolojan, cândva bun de premier

În urmă cu două luni, Elena Lasconi îl vedea numai bun de premier pe Ilie Boloja, dar măsurile luate de acesta la Senat au schimbat-o.

Spune că și-a pierdut încrederea, ba chiar că o sperie.

Concedierile de la Senat anunțate de Bolojan au băgat frica în Lasconi

„Nu am încredere (în măsurile anunțate de Bolojan – n.r.), chiar mi-e frică de ceea ce au anunțat, pentru că dacă bine vă aduceți aminte, au anunțat odată că o să taie cheltuielile și am ajuns la aproape 9% deficit și cu 100.000 de angajați la stat mai mult.

Adică mai mulți angajați la stat cu 100.000.

Nu am încredere în ceea ce se va întâmpla și deocamdată nu văd decât un hei-rup și nu un plan coerent.

Tocmai de aceea am fost înlăturați și de la guvernare și nu am fost doriți la guvernare pentru că nu am dorit să facem lucrurile de mântuială.

Trebuie văzute unde sunt găurile negre ale României și când spun asta mă refer la companiile de stat unde își țin politicienii prieteni și rude pe mulți bani în consiliile de administrație.

De asemenea, gândiți-vă în ce țară se mai fac achiziții de iPhone de ultimă generație la stat, în ce țară poliția are BMW-uri”, a spus Lasconi, la Digi24.