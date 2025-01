Laura Vicol a povestit ce i-a făcut soțul Olguței Vasilescu

Laura Vicol a relatat că a fost sunată de Claudiu Manda, soțul Olguței Vasilescu, pentru a-și da demisia din PSD. Vicol a demisionat anul trecut după izbucnirea scandalului Nordis.

„Nu, am demisionat de bunăvoie și nesilită de nimeni de la președinția Comisiei juridice, pentru că nu am dorit să fie nici cea mai mică suspiciune asupra activității mele, pe care mi-am desfășurat-o cu onoare timp de trei ani. Eu timp de trei ani nu am avut nici măcar un singur scandal în această Comisie.(…)

În momentul în care domnul Claudiu Manda m-a sunat și mi-a spus că trebuie să-mi dau demisia și din partid, că, dacă nu, mă exclude dânsul, prima reacție a fost una greșită. (…) Nu m-am exprimat așa cum trebuie, la telefon. (…) Normal că m-am supărat și, probabil, tonul nu a fost unul adecvat. Nu o să-mi cer scuze pentru tonul pe care l-am folosit și pentru cuvintele mai dure pe care i le-am adresat domnului Manda. (…)

Nu am înțeles de ce a fost această execuție făcută, atâta vreme cât nimeni nu mă întrebase despre ce este vorba. Nordis se știa că are active capabile să acopere absolut orice’, a povestit Laura Vicol la emisiunea 40 de întrebări cu Denise Rifai.

Denise Rifai a vrut să știe și dacă Laura Vicol a avut vreo discuție cu Marcel Ciolacu în acest context.

„Niciodată. Eu cu domnul Marcel Ciolacu nu prea am mai vorbit încă din vara lui 2023′, a mai spus ea.

La această emisiune, fosta președintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților a recunoscut zborurile făcute alături de liderul PSD, Marcel Ciolacu, cu avionul privat.

„De câte ori ați zburat cu șeful Marcel Ciolacu în avioane private?” a fost întrebată Laura Vicol.

„De câteva ori. Și cu dânsul și fără”, a răspuns fosta peședintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților