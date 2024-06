Lavrov, decorat cu „Ordinul armăsarului”

Ministrul de Externe rus Serghei Lavrov a primit „Ordinul armăsarului” în timpul vizitei sale în Burkina Faso.

Lavrov a fost decorat de președintele Traore, ajuns la putere în urma unei lovituri de stat.

Ministrul de Externe al Rusiei a promis miercuri mai mult sprijin Burkina Faso în lupta împotriva grupărilor militante, în timp ce își continua turul în Africa de Vest, în încercarea de a umple golul lăsat de partenerii tradiționali occidentali ai regiunii, scrie AP.

Lavrov a vorbit la o conferință de presă în capitala țării Ouagadougou în timpul etapei a treia a ultimei sale călătorii în Africa, după Guineea și Republica Congo.

😂 Lavrov was awarded the „Order of the Stallion” during his visit to Burkina Faso

And next time he will be awarded a saddle and bridle? pic.twitter.com/T2FCI6peWT

