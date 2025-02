Legătura ciudată dintre arbitrul VAR de la Petrolul – UTA și clubul prahovean

În această etapă a avut loc în SuperLigă partida dintre Petrolul și UTA, un meci foarte important, jucat pe teren propriu de echipa prahoveană, care se bate la locul 6, cu Sepsi și Rapid. Rezultatul este unul care spulberă mult dintre speranțele ploieștenilor, arădenii impundu-se cu 1-0.

Finalul meciului a fost unul deosebit de tensionat, arbitrul Sebastian Colțescu eliminându-l pe Hanca de la gazde, deși acesta nu a avut nici un comportament necivilizat.

Gazdele, inclusiv antrenorul Adrian Mutu, recunoscut ca un tehnician care nu comentează arbitrajul, au acuzat dur faptul că le-au fost nevalidate două goluri, unul chiar pe final, la comunicarea arbitrului VAR Andrei Antonie. Cel puțin al doilea gol pare a fi fost cât se poate de valabil.

Cei de la Petrolul au lansat inclusiv acuzația că arbitrajul a făcut ce a făcut la comandă, pentru a scoate echipa prahoveană din lupta la play-off. Însă mai interesant și mai ciudată este relația dintre arbitrul VAR Adrian Antonie și clubul Petrolul.

Andrei Antonie este o cunoștință mai veche a Petrolului. El este poreclit “Toni Prăjitură”, datorită faptului că are o afacere în domeniul cofetăriilor. Antonie are 41 de ani și a fost implicat într-un scandal anchetat de DNA.

În 2021, Antonie l-a denunțat pe Mihai Dogaru, pe atunci președinte la Petrolul și reprezentant al sponsorului principal Veolia, că i-a oferit 5.000 de dolari, pentru a influența rezultatul meciului CS Mioveni – Aerostar Bacău din ultima etapă a sezonului regulat.

Centralul urma să facă tot ce se poate ca CS Mioveni să piardă acasă cu moldovenii, pentru a oferi o șansă Petrolului să ajungă în play-off sau, eventual, ca nici Mioveniul să nu ajungă în primele 6.

Andrei Antonie, care era prieten cu Mihai Dogaru, arbitrând de multe ori împreună, a sesizat DNA-ul, iar acesta a fost reținut. Flagrantul a fost organizat de DGA și de procurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul București, cu ajutorul Departamentului de Integritate al FRF.

Scandalul a avuy consecințe plasarea lui Mihai Dogaru sub control judiciar. Ulterior, Petrolul s-a dezis de el, iar Veolia a părăsit gruparea ploieșteană.