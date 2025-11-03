UPDATE Legea privind 300 de parlamentari, adoptată tacit de Senat. Ce promit liderii puterii

UPDATE 13.10 Președintele Senatului, Mircea Abrudean, a declarat că în coaliție ar exista o înțelegere pentru reducerea numărului de parlamentari cu 10%, nu la 300. PSD a declarat însă, pentru Cotidianul, că nu e de acord cu varianta de 10%, ci vrea vot uninominal pentru un legislativ cu 300 de aleși.

,,Propunerea USR care a trecut tacit de Senat cred că are niște deficiențe din punct de vedere juridic și vom vedea cum vor fi gestionate în continuare. E important ca liderii coaliției să comunice ce decizie au luat și să o formalizăm”, declară Abrudean.

Liberalul crede că în cel mai scurt timp coaliția va lua o decizie. El susține că liderii puterii nu își permit să lase hotărârea să treneze, odată ce proiectul a trecut de Senat fără dezbatere și ajunge la camera decizională.

UPDATE 12.12 Senatorul USR, Ștefan Pălărie, anticipează că legea privind 300 de parlamentari va fi abandondată într-un sertar în Camera Deputaților, care e decizională.

,,În 45 de zile am avut zero dezbatere și zero discuții la comisii sau în plenul Senatului. Trece la camera decizională și probabil că va fi vârâtă într-un sertar peste care se va așeza praful, alături de vreo alte patru sau cinci inițiative care solicitau același lucru”, declară liderul senatorilor USR.

Pălărie face un apel către clasa politică.

,,Nu vă mai jucați cu democrația. Atunci când consultați voința poporului și aveți legi care să transpună voința poporului, iar dvs. vă jucați ca la păcănele cu ele, le ascundeți și le băgați în sertar, nu faceți altceva decât să amplificați extremismul. Data viitoare, la un referendum, oamenii se vor întreba dacă e pe bune sau e doar o altă manțocăreală.”

Deputaţii USR Cristina Prună şi Claudiu Năsui au depus în luna mai la Parlament proiectul de lege care prevede reducerea numărului de parlamentari la 300, însă până la începutul lunii septembrie a fost ignorat, moment când a fost trimis pentru raport la Comisia juridică din Senat. Iar din acel moment senatorii au evitat să facă vreo dezbatere pe tema inițiativei, ceea ce duce la adoptarea sa tacită, pentru că forul trebuia să dea vot până pe 31 octombrie. Senatul va anunța luni după-amiază adoptarea tacită.

„Prezenta inițiativă legislativă urmărește modificarea cadrului normativ privind organizarea și funcționarea Parlamentului României, în scopul reflectării rezultatului referendumului național din 2009, eficientizării activității parlamentare și al corelării dimensiunii sale cu realitățile demografice și economice actuale. Necesitatea acestei reforme derivă atât din considerente de ordin constituțional, cât și din imperativele unei reprezentări mai echitabile a cetățenilor în procesul legislativ”, susțin autorii în expunerea de motive.

Practic, dacă proiectul de lege ar trece ar urma să fie 100 de senatori și 200 de deputați, nu 330 de deputați și 136 de senatori (în prezent sunt doar 134 pentru că două mandate nu au fost alocate).

Năsui și Prună mai subliniază că o altă modificare constă în revizuirea criteriilor de alocare a mandatelor pentru organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale. Proiectul de lege propune „o metodă obiectivă de calcul, aliniind pragul pentru minorități la media națională a numărului de voturi necesare alegerii unui deputat în condițiile generale ale legii”.

PSD și UDMR se opun

În prezent, partidul care susține 100% demersul e USR, dat fiind că din această zonă vin și inițiatorii. Chiar dacă e în opoziție, partidul condus de George Simion, a anunțat că e de acord cu reducerea numărului de parlamentari la 300.

Una din poziționările cele mai clare anti-proiect este cea a UDMR, formațiunea politică fiind nemulțumită de faptul că prin acest demers ar pierde mandate, iar celelalte minorități cu greu ar prinde mandate. PSD a rămas să își exprime oficial poziția după ce au loc dezbateri în Consiliul Politic Național, dar nu e niciun caz de acord să voteze proiectului lui Năsui și Prună în actuala formă.

La rândul lor, liberalilor li s-a cerut de Ilie Bolojan să susțină reducerea numărului de parlamentari la 300. Însă după ce au început tensiunile în Coaliție, Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, a fost mai nuanțat: „PNL va vota pentru 300 de parlamentari. Este o promisiune electorală care s-a regăsit în ultimele campanii electorale. Deci, Partidul Naţional Liberal susţine un Parlament cu 300 de parlamentari în care însă să-şi găsească locul şi reprezentanţii minorităţilor naţionale, ca o bună practică în România. Deci, noi susţinem iniţiativa votată de români la referendumul de acum 15 ani, evident cu respectarea drepturilor minorităţilor”.

AUR, când vrea 300, când vrea doar în Diaspora 120 de aleși

Poziționările AUR sunt la extreme. Mereu s-au raliat ideii de reducere a numărului de parlamentari la 300, fiind inclusiv promisiune de program electoral, însă în legislatura trecută George Simion și Claudiu Târziu (între timp plecat din AUR) au depus un proiect de lege prin care nu doar că nu diminuau numărul de aleși, ci îl măreau.

Mai precis, în Diaspora aceștia cereau să nu mai fie 6 parlamentari (2 senatori și 4 deputați), ci 120. Conform calculelor lor, ar fi trebuit doar pentru diaspora să fie 37 de senatori și 83 de deputați. Practic, numărul aleșilor creștea la 580.

Din septembrie 2022 proiectul de lege este la Comisia juridică și la Comisia de administrație pentru a fi dat raportul, însă nici până în prezent aleșii nu au continuat dezbaterea pe marginea proiectului de lege al AUR.