Legea salarizării, trasă pe linie moartă. Bolojan: „Puțin probabilă o dezbatere a acestui proiect”. O nouă sesiune extraordinară, probabil în luna august

Legea salarizării, pusă pe pauză

„Discuțiile pe salarizare au continuat și astăzi, vor continua și mâine, și dacă e să fac o apreciere personală, consider că în faza în care suntem e puțin probabil să avem o dezbatere a acestui proiect, săptămâna viitoare.”, afirmă premierul demis, Ilie Bolojan, într-o conferință de presă la Palatul Victoria.

Acesta înaintează ideea organizării unei noi sesiuni parlamentare extraordinare, în luna august, pentru adoptarea acestui proiect de lege.

„Consider că în 2-3 zile discuțiile ar putea fi încheiate, în așa fel încât, într-o nouă sesiune extraordinară, la începutul lunii august, în prima săptămâna, Parlamentul să discute și această lege foarte importantă”, adaugă Bolojan. „Sper în al doisprezecelea ceas ca, în loc de slogane, să venim cu soluții realiste”, mai spus acesta.

Salarizarea, „pasată” de toate guvernele

„Unul dintre cele mai dificile proiecte, asumat acum 4 ani, dar pasat de toate guvernele, e cel legat de Legea salarizării. El trebuia adoptat anii trecuți, dar din păcate, fiind un proiect dificil, pe care oricum l-ai face, nu poți mulțumi toate categoriile care sunt impactate, el a fost amânat. Dar am considerat, chiar daca suntem pe ultima sută de metri, noi nu trebuie sa ne prioritizăm imaginea, ci să prioritizăm interesul României.”, afirmă șeful Executivului interimar.

Ilie Bolojan afirmă că noua lege aduce mai multă echitate în salarii, fiind gândită conform criteriilor actuale ale economiei românești, fară să fie nevoie ca România să recurgă la împrumuturi.

„Este o lege care introduce mai multă echitate in salarii, e gandită conform puterii actuale a economiei româenști, fără să mai recurgem la împrumuturi care depășesc suportabilitatea României și e un mecanism stabil, care inseamna ca avem o valoare de referință, care se indexează în funcție de dinamică economică, iar salariile ar urma să crească conform creșterii economiei.”, a mai spus premierul interimar.

„Nu va scădea niciun venit”

Bolojan a explicat faptul că niciun venit nu va scădea prin această nouă lege, pentru că acolo unde nivelul de salarizare va fi mai mic, se vor oferi compensații.

„Aș puncta că prin acest poiect nu va scădea niciun venit, pentru că acolo unde noul nivel de salarizare ar trebui să fie mai mic decât cel actual, se vor oferi compensații, iar la final, în forma în care e propus, vor crește 2 treimi din salarii, iar o treime din salarii ar urma să stagneze, până când cei ce beneficiază de aceste salarii mărite vor fi ajunși din urmă de cei 2 treimi.”, adăugat acesta.

„Nu este un proiect perfect”

Ilie Bolojan afirmă faptul că, deși nu este „un proiect perfect”, legea salarizării este foarte importantă pentru România și aduce „predictibilitate” și „echitate”.

„(..) iar în termeni de impact financiar, neadoptarea proiectului ne aduce o pierdere de 770 milioane de euro, dar nu face nicio economie la cheltuielile de salarii. Dacă acest proiect nu se aplică, indiferent de ce guverne vom avea, în toamna acestui an, începând cu data de 1 ianuarie, vor fi indexate salariile, cel puțin cu rata inflației pe un an de zile, iar o indexare cu o cifră de aprox 7% de exemplu, ne duce exact la această creștere de 12 miliarde.”, a mai spus premierul demis.

În cazul în care acest proiect nu va fi adoptat, de la 1 ianuarie 2027, „cei care au mult mai mult vor primi și mai mult, iar cei ce au mai puțin vor avea și mai puțin”, a completat Bolojan.

Legea salarizării, suspendată de Curtea de Apel București

Curtea de Apel București a suspendat, la cererea Federației Sanitas, procedura privind proiectul legii salarizării personalului plătit din fonduri publice. De asmenea, Curtea a dispus eliminarea unui anunț privind legea salarizării, publicat pe site-ul Ministerului Muncii. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a criticat dur decizia și a susținut că Ministerul nu pregătise un proiect de lege care să intre pe circuitul formal al Guvernului.

De asemenea, cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național, Confederația Național Sindicală „Cartel ALFA”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România „Frăția”, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Confederația Națională Sindicală „Meridian” și Blocul Național Sindical (BNS) solicită tuturor partidelor politice parlamentare oprirea oricărui demers parlamentar în ceea ce privește proiectului Legii salarizării în sectorul public.

Astfel, sindicaliștii au anunțat că se retrag din aceste negocieri.

Proiectul legii salarizării, în stadiul în care se află, și cu decizia luată de CAB, nu va putea intra în sesiunea parlamentară extraordinară de luna aceasta, fiind nevoie de o sesiune ulterioară.

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