Mai multe sindicate au anunțat că nu vor participa la discuțiile de la Ministerul Muncii privind Legea salarizării

Cele cinci confederații sindicale reprezentate la nivel național solicită retragerea de urgență a proiectului Legii salarizării în sectorul public și anunță că nu vor mai participa la nicio consultare până atunci, conform unui comunicat de presă emis joi.

Motivul retragerii de la consultări îl reprezintă faptul că proiectul de lege propus nu mai poate constitui baza unor reforme credibile, agreate de ambele părți, în contextul timpului foarte scurt rămas la dispoziție.

Sindicatele solicită elaborarea unei noi Legi a salarizării

De asemenea, cele cinci confederații sindicale solicită învestirea unui Guvern cu puteri depline și reluarea procesului de de elaborare a unei noi Legi a salarizării, dar într-un cadru de dialog social real, în termen de șase luni.

„• Cele cinci confederații sindicale reprezentative la nivel național solicită retragerea de urgență a proiectului Legii salarizării în sectorul public.

• Cele cinci confederații sindicale cer retragerea imediată a Legii salarizării și reluarea procesului într-un cadru de dialog social real.

• Toate confederațiile sindicale resping actualul proiect al Legii salarizării: „Nu vom mai participa la nicio consultare”

Cele 5 confederații sindicale reprezentative la nivel național, Confederația Național Sindicală „Cartel ALFA”, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România „Frăția”, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Confederația Națională Sindicală „Meridian” și Blocul Național Sindical (BNS) solicită tuturor partidelor politice parlamentare oprirea oricărui demers parlamentar în ceea ce privește proiectului Legii salarizării în sectorul public.

Vă informăm că ne retragem din orice consultare privind actualul proiect de lege vehiculat în spațiul public, apreciind că acesta nu mai poate constitui baza unei reforme credibile și acceptate de toate părțile implicate, din cauza timpului extrem de scurt ramas la dispoziție.

Solicităm ca, după învestirea unui nou Guvern cu puteri constituționale depline, să reluăm procesul de elaborare a noii Legi a salarizării în cadrul unui mecanism de dialog social real și instituționalizat.

Considerăm că este necesară și posibilă construirea, într-un termen de maximum șase luni, a unui proiect legislativ echilibrat, sustenabil și predictibil, care să respecte principiile echității, transparenței și consultării autentice și care să nu conducă la pierderi de venituri pentru niciuna dintre categoriile bugetare. (…)”, se arată în comunicatul remis de cele cinci confederații sindicale.

Nici sindicatele din învățământ nu vor participa la discuții

Anunțul celor cinci confederații sindicale vine în contextul în care reprezentații profesorilor din învățământul preuniversitar și universitar au anunțat că nu vor participa nici ei la discuțiile de astăzi de la Ministerul Muncii.

„Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET” și Federația Națională Sindicală „ALMA MATER” – organizații sindicale reprezentative la nivelul sectoarelor de activitate învățământ preuniversitar și universitar, reunind interesele a peste 300.000 de salariați – anunță public că nu vor participa la așa-zisele discuții pe tema legii salarizării, programate pentru astăzi la Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale”, se arată în comunicatul celor trei federații sindicale din învățământ.

Motivul invocat de sindicatele din învățământ îl reprezintă inflexibilitatea guvernanților în ceea ce privește cererile lor, pe care le consideră legitime.

<<În contextul în care Guvernul și ministrul Muncii ne-au transmis deja, sec și cinic, că „mai mult de atât nu se poate”, participarea noastră la întâlnirea de astăzi ar fi complet inutilă, servind strict intereselor de imagine publică ale guvernanților.>>, se mai arată în comunicat.