Liban: A fost de acord cu încetarea focului chiar înainte de a fi asasinat

Hassan Nasrallah ar fi transmis că este de acord cu planul franco-american de încetare a focului pentru 21 de zile, iar la câteva ore a fost ucis în buncărul său din Beirut, după o lovitură israeliană cu rachete, executată după informații în timp real primite de la spioni din cadrul mișcării. ”Ne-au spus ca Netanyahu a fost de acord, iar noi aveam și acordul Hezbollahului pentru încetarea focului. Iar apoi știți ce s-a întâmplat”, a spus Abdallah Bou Habib, ministrul de Externe al Libanului, in emisiunea Christianei Amanpour, la CNN.

”Vreți să spuneți că Hassan Nasrallah a fost de acord cu o încetare a focului chiar înainte să fie asasinat?” ”A fost de acord, a fosr de acord, da, da. Complet de acord”. ”Președintele parlamentului libanez, Nabih Berri, s-a consultat cu Hezbollah și i-am informat pe americani și francezi despre faptul că sunt de acord. Ne-au spus că Netanyahu a fost și el de acord cu declarația emisă de președinții Franței și SUA”. Este vorba despre declarația comună a președinților Biden și Macron, a UE, Arabiei Saudite și a altor state, care cerea o încetare a focului de 21 de zile, timp în care să se găsească o soluție diplomatică permanentă.

”Trimisul Casei Albe, Amos Hochstein, urma să vină apoi în Liban pentru a negocia încetarea focului”, a continuat ministrul libanez de Externe. ”Ne-au spus că Netanyahu a fost de acord, iar noi aveam acordul Hezbollah. Știți ce s-a întâmplat după aceea”.

CNN relatează că ”o sursă occidentala cu acces la negocieri” a declarat, de asemenea, că Hezbollah a fost de acord cu încetarea focului, însă nu se știe dacă decizia a venit direct de la Nasrallah.

La nivel oficial, Casa Albă neagă toate cele de mai sus. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat spune că ”nu am auzit niciodată” despre decizia lui Nasrallah de a accepta încetarea focului. ”Dacă este adevărat, noua nu ne-a fost comunicată”. ”Se poate să se fi întâmplat, însă noi nu am știut. Nu ni s-a comunicat în niciun mod și sub nicio formă”.

Criticii Israelului l-au acuzat pe premierul Netanyahu că a sabotat deliberat eforturile pentru pace din dorința de a decima Hamas și Hezbollah și pentru a slăbi cât mai mult Iranul, acțiuni care îi prelungesc și șederea la putere în Israel.