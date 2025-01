Deputat liberal: Prelungirea mandatului lui Iohannis face foarte mult rău PNL

Liberalii Adrian Cozma și Robert Sighiartău sunt cei care au propus în ședința PNL să fie cerută demisia lui Klaus Iohannis. Conducerea partidului s-a opus. Prelungirea mandatului președintelui Klaus Iohannis face foarte mult rău Partidului Național Liberal, a opinat deputatul Adrian Cozma, vicepreședinte al liberalilor, la B1 TV,

Întrebat despre inițiativa lansată în ședința PNL, liberalul a spus: „Nu consider că am făcut vreun gest de vitejie sau eroism. Nu vreau să mă erijez într-o astfel de postură, ci pur și simplu asta am simțit. Am spus un adevăr. Aceasta a fost, într-adevăr, inițiativa mea și sigur că așa, la fel ca toată lumea, eu consider că dimensiunile mitingului de ieri (duminică – nr.) m-au pus pe gânduri – și nu doar asta, și nu mă interesează neapărat cine a făcut mitingul, ci pur și simplu mă uit la români”.

„Eu, în această perioadă, în această mică vacanță de iarnă, cât a fost, și am stat prin Satu Mare, și am stat de vorbă cu oameni. Asta mi-au spus oamenii de la Satu Mare pe stradă și cred sincer că această prelungire face foarte mult rău Partidului Național Liberal”, a continuat Adrian Cozma.

Întrebat dacă oamenii i-au spus că își dorește să plece Klaus Iohannis, el a adăugat: „Evident, pentru că în momentul de față, e clar, mandatul s-a epuizat, și cred că aceasta ar fi normalitatea. Toată dezbaterea publică în viitor va fi umbrită de aceste proteste, care vor cere… Nu știu cine și nici nu mă interesează, pe mine mă interesează ce spun oamenii, oamenii simpli, românii, cei care plătesc taxe și impozite, indiferent pe cine simpatizează, dar spun o realitate, iar Partidul Național Liberal n-are nevoie în perioada următoare… Și așa suntem greu încercați de ceea ce s-a întâmplat anul trecut și acum doi ani de zile”.