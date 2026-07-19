Președintele american Donald Trump va înmâna trofeul Cupei Mondiale câștigătoarei finalei în care Spania se înfruntă cu Argentina, la New Jersey New York Stadium. Decizia FIFA de a-i permite liderului SUA să înmâneze trofeul a fost făcută publică încă de la debutul turneului de președintele organizației, Gianni Infantino, conform news.ro.

Donald Trump a înmânat trofeul și în 2022, pe același stadion, după finala Cupei Mondiale a cluburilor. Atunci, a stârnit controverse după ce a refuzat să se dea jos de pe podium după decernarea trofeului pentru câștigătorii Chelsea.

Practica de a permite liderului țării organizatoare să decerneze trofeul este una comună pentru FIFA. Vladimir Putin a înmânat trofeul lui Kylian Mbappé şi Franţei după victoria acestora la Cupa Mondială din 2018, desfăşurată în Rusia. După finala Cupei Mondiale din 2022, emirul Qatarului, şeicul Tamim bin Hamad al-Thani, i s-a alăturat lui Infantino pentru a înmâna trofeul lui Lionel Messi şi coechipierilor săi din Argentina.

Donald Trump, șeful SUA, a născut controverse în timpul actualului Mondial după ce suspendarea pentru cartonașul roșu încasat de atacantul american Folarin Balogun a fost anulată de FIFA. Trump a făcut ulterior o conferință de presă în care a explicat faptul că ar fi intervenit la conducerea FIFA pentru a se lua această decizie. Asta doar după ce a aflat ce înseamnă un cartonaș roșu.

De ce lipsește Javier Milei

Cu toate că naționala lui Lionel Messi a ajuns în ultimul act al Cupei Mondiale pentru a doua ediție la rând, președintele Argentinei nu va veni în SUA pentru a asista la meci. Motivul este unul care nu ține de politică.

Când a fost întrebat dacă va merge în New Jersey pentru meciul de duminică, pentru a-l urmări alături de aliatul său apropiat, preşedintele SUA Donald Trump, şi de preşedintele FIFA, Gianni Infantino, aşa cum se aştepta toată lumea, Milei a răspuns: „Nici vorbă”.

„Voi continua să urmăresc toate meciurile de la Olivos”, a declarat el pentru un post de radio local din Buenos Aires, El Observador. Acesta făcea referire la reședința sa prezidențială.

Întrebat dacă rămâne acasă din cauza unor superstiții. Milei a răspuns afirmativ. „Deoarece e frig şi nu pornesc încălzirea, port o jachetă cu sigla unei companii petroliere. În ziua meciului cu Elveţia, mi-a fost foarte cald. Am dat-o jos, iar ei au marcat un gol împotriva noastră. Am pus-o la loc şi nu am mai dat-o jos niciodată.”

Tradiția ca președinții argentinieni să nu participe la meciurile naționalei de la Cupa Mondială este una pornită în 1990. Preşedintele de atunci, Carlos Menem, a vizitat echipa Argentinei chiar înainte ca aceasta să sufere o înfrângere surprinzătoare în meciul de deschidere împotriva Camerunului. Menem a fost etichetat drept „mufa”, adică un ghinionist.

Pedro Sanchez și familia regală spaniolă, prezenți la meci

Familia regală spaniolă va fi prezentă la finală. Regele Felipe al VI-lea, regina Letizia şi fiicele lor, prinţesa Leonor şi infanta Sofia vor participa la meciul decisiv al Cupei Mondiale.

Prim-ministrul spaniol Pedro Sánchez va asista la finala de la New York. Premierul iberic are relații tensionate cu președintele SUA, Donald Trump, după ce acesta s-a opus public războiului SUA-Israel împotriva Iranului.

Preşedintele Mexicului, Claudia Sheinbaum, a anunţat că va asista duminică la finala Cupei Mondiale de fotbal din 2026 dintre Argentina şi Spania, la New York. Aceasta a răspuns invitației făcute de omologul său american Donald Trump. Mexic a fost una dintre cele trei țări organizatoare ale acestui turneu final.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a refuzat invitaţia de a asista la finală.

„Preşedinta a primit o invitaţie la finala Cupei Mondiale, dar, din motive legate de agenda sa, nu va merge”, a declarat Paula Pinho, purtătoarea de cuvânt principală a Comisiei Europene, pentru POLITICO.