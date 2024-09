Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, e convins că va fi în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale alături de liderul PSD, Marcel Ciolacu.

El vine și cu o explicație pentru afirmația sa:

„Este o chestiune care se poate explica uşor, nu că vorbim noi în seara asta şi că vreau eu chestiunea aceasta. Turul 1 al alegerilor, demonstrat de-a lungul timpului, a fost de fiecare dată materializat, concretizat ca rezultat prin capacitatea de organizare şi mobilizare a partidelor. Avem 1.146 de primari, 12 preşedinţi de consilii judeţene, 11.500 de consilieri locali, 350 de consilieri judeţeni. Avem o armată şi avem un activ al partidului. Eu cred foarte mult în membrii Partidului Naţional Liberal, în primarii noştri, în consilieri, în deputaţi şi senatori. Suntem un partid de dreapta, cel mai mare partid de dreapta, nu un partid, cel mai mare partid de centru-dreapta care are toate instrumentele şi toată forţa necesară să poată să-şi ducă în turul doi candidat”, a precizat Ciucă.

Pe de altă parte, preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, afirmă că a lăsat cale deschisă dialogului cu liderul USR, Elena Lasconi, dar nu crede că se mai poate întâmpla ceva.

„Este o poză la un moment dat, aşa s-a întâmplat de fiecare dată. Am discutat cu doamna Elena Lasconi, am lăsat în continuare cale deschisă dialogului. Până în momentul de faţă nu am primit niciun semnal, nici nu cred că se mai poate întâmpla ceva, pentru că am văzut deja de cu mult timp în urmă afişele de candidat la alegerile prezidenţiale. Ca atare, dacă nu reuşim să punem laolaltă efortul comun pentru un proiect comun… De fiecare dată situaţia este volatilă şi, sigur, în politică orice aproape orice se poate întâmpla”, a declarat Ciucă, miercuri, la TVR Info.