LinkedIn va antrena AI cu datele utilizatorilor din UE

Deja implementată în Statele Unite, această nouă politică este, de asemenea, implementată luni în Marea Britanie, Elveţia, Canada şi Hong Kong.

De L.V.
Reţeaua profesională LinkedIn va utiliza începând de luni datele publice ale utilizatorilor săi din Uniunea Europeană şi din alte regiuni ale lumii pentru a „antrena modelele de AI generativă”, conform unui anunţ publicat într-un articol de blog, potrivit News.ro.

Într-un text publicat în urmă cu câteva săptămâni, compania cu sediul în California a indicat că, începând cu 3 noiembrie, va utiliza anumite date ale abonaţilor săi, precum elementele din profilul lor, postările şi articolele, răspunsurile şi CV-urile înregistrate în cadrul candidaturilor, pentru a „alimenta inteligenţa artificială generativă”.

Achiziţionat de Microsoft în 2016, LinkedIn, care are un miliard de utilizatori, foloseşte în special modele de AI generativă furnizate de serviciile Azure OpenAI ale proprietarului său.

Mesajele private şi „datele referitoare la salarii” nu sunt afectate, a precizat grupul.

Deţinătorii unui cont pot dezactiva această utilizare în opţiunile de confidenţialitate a datelor de pe site.

LinkedIn precizează, de asemenea, că minorii nu vor fi afectaţi, chiar dacă preferinţa lor apare activată.

Deja implementată în Statele Unite, această nouă politică este, de asemenea, implementată luni în Marea Britanie, Elveţia, Canada şi Hong Kong.

De la sfârşitul lunii mai, gigantul american Meta (Facebook, Instagram) utilizează, de asemenea, conţinutul public al utilizatorilor săi pentru a antrena modelele sale de inteligenţă artificială generativă, cu excepţia cazului în care aceştia au completat un formular de refuz.

