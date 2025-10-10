Lipsa centrelor de tratament, ”pierdere de vieţi”

Doctorul Adrian Abagiu, medic primar boli infecţioase, cu competentă în tratamentul toxico-dependenţelor şi coordonator medical al Centrului ARAS ARENA în cadrul Institutului Matei Balş din Capitală, a declarat, vineri seară, că numărul locurilor de tratament în centre sau unităţi sanitare pentru consumatorii problematici de droguri a scăzut de la an la an, ceea ce înseamnă ”pierdere de vieţi”.

Întrebat, vineri seară, la Medika TV, care este impactul faptului că nu există centre specializate în care să fie trataţi pacienţii problematici, consumatori de droguri, medicul Adrian Abagiu a avertizat că acest lucru înseamnă pierdere de vieţi.

”Pe scurt, înseamnă pierdere de vieţi. Şi nu glumesc. În momentul în care România a solicitat aderarea în Uniunea Europeană, şi-a asumat că, în 2 ani, de zile va atinge obiectivele minimale ale UE care prevedeau la vremea respectivă să avem locuri de tratament pentru 20% din numărul consumatorilor de droguri problematici. Consumatori de drogurile problematici sunt persoane care consumă orice fel de drog licit-ilicit zilnic, sub orice formă şi cei care de minim 3 ori pe săptămână se injectează”, a declarat Abagiu.

Medicul a arătat că numărul de locuri în astfel de centre a scăzut pe parcursul anilor.

”Cam de prin 2002 până prin 2009, când au apărut legalele şi magazine de vise, am avut un număr constant în jur de circa 20.000 de consumatori problematici. Asta ar fi însemnat că ar fi trebuit să avem cam 4.000 de locuri de tratament. România a avut cel mai mare număr de locuri de tratament pentru substituţia cu metadonă în 2012, ajunsesem la 1.900 de pacienţi, după care locurile au continuat să scadă. Acum, practic de circa 3-4 ani, eram constanţi pe la 1.600 de locuri, în condiţiile în care în ultimii 6 ani de zile, pe fondul scăderilor de locuri din alte părţi, ARAS a deschis centrul nou şi noi am solicitat creşterea numărului de pacienţi inclusi în programul naţional de sănătate mentală de la Casa de Sănătate Bucureşti şi am ajuns la 400 de pacienţii”, a mai declarat medicul.

Potrivit acestuia, circa 300 de pacienţi erau trataţi în cele 3 centre ale Agenţiei Naţionale Antidrog, centre care în 18 martie au fost desfiinţate.

Adrian Abagiu a mai spus că în restul ţării nu se foloseşte tratamentul cu metadonă pentu aceşti pacienţi.

”În restul ţării practic nu se dă metodonă. Singurii colegi care încearcă să vină în sprijinul pacienţilor sunt colegii de la Cluj, pentru pacienţii care ajung în sevraj. Le asigură un detox în care le dau metadonă pentru o perioadă scurtă, detoxurile sunt în jur de 2-3 săptămâni, ca să le ofere un ajutor minimal”, a adăugat Abagiu.