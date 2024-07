Liviu Dragnea, părăsit din nou

Liviu Dragnea o ține dintr-un necaz politic în altul. Noul său partid începe să se dezintegreze. Șefii din București ai Mișcării România Suverană, noul partid al lui Dragnea, au anunțat că părăsesc formațiunea. Președintele filialei din București a partidului Mișcarea România Suverană, Ilie Mario Rafael, a anunțat vineri, într-un comunicat de presă, demisia în bloc a liderilor filialelor de sectoare și a întregii conducerii a organizației din Capitală.

„Întruniți în ședința extraordinară a organizației București a partidului Mișcarea România Suverană, am decis în unanimitate să demisionăm din partidul lui Liviu Dragnea, în urma dezvăluirilor din mass-media din ultima perioadă, a interviului acordat de doamna președinte Carmen Dan și a demisiei acesteia din funcția de președinte a M.R.S. Analizând modul în care am fost mințiți și păcăliți de numitul Liviu Dragnea, am decis să ne rupem definitiv de acest personaj.

Începând din acest moment, noi, președinții organizațiilor de sector ai M.R.S, birourile de conducere ale celor 6 sectoare, precum și întreaga conducere a organizației București, ne rupem de proiectul Dragnea, decizia fiind definitivă”, se arată în comunicat.

Zilele trecute, Carmen Dan a declarat că și-a dat demisia din funcția de președinte al partidului Mișcarea România Suverană pentru că s-a simțit „folosită” de Liviu Dragnea.

Ea a anunțat marți pe Facebook că demisionează pentru că nu mai poate urma „o himeră”.

„Pentru mine, proiectul M.R.S a luat sfârșit!

Am demisionat din funcția de președinte al partidului Mișcarea România Suverană!

De asemenea, transmit tuturor celor care mă cunosc ca om și ca politician că nu mai vreau să fiu asociată sub nicio formă cu numele sau imaginea celui pe care l-am susținut atâția ani în mod loial și corect!

Am acceptat funcția de președinte al acestui partid din respect pentru cei care l-au urmat atunci când s-a scindat un alt partid ca urmare a neimplicării și neasumării lui, la rugămintea lui expresă, crezând cu tărie în obiectivele asumate, consecventă ideii de echipă și susținând cu toată puterea un concept de “politică altfel”, curată, responsabilă, în interesul românului și al României!

Da, mă refer la Liviu Dragnea!

Dacă foștii mei colegi din M.R.S cred că mai pot urma o himeră, sunt liberi să o facă! Le urez cu sinceritate, succes!

În ceea ce mă privește voi continua să fiu loială principiilor care mi-au guvernat activitatea! Ca om și ca politician, consider că trebuie să rămâi corect și vertical, indiferent de circumstanțe sau conjuncturi, chiar și atunci când realitatea te dezamăgește!„, este mesajul postat de Carmen Dan.