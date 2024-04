Dragnea, prins ”cu rața-n gură. ”Am fost naiv, l-am crezut

Diagnosticat cu cancer, Codrin Ștefănescu s-a retras anul trecut din politică. Lupta cu boala l-au măcinat pe politician, dar și relația cu fostul lider PSD, Liviu Dragnea a lăsat urme.

Despre „un mare frate”, așa cum îl numea Codrin Ștefănescu pe Dragnea, acum nici nu mai vrea să audă.

„Liviu Dragnea a fost pentru mine ca un frate! Unul care nu mai există azi. Atunci când te înjunghie un dușman, într-un fel poți înțelege de ce face ce face. Dar atunci când face același lucru cineva pe care-l consideri fratele tău, sora ta, părintele tău sau chiar bunicul tău, atunci te doare mai mult acest lucru, decât gestul în sine. Așa e și în cazul meu, cu Liviu Dragnea, un capitol închis pentru această viață”, a declarat Codrin Ștefănescu în exclusivitate pentru Playtech.

Codrin Ștefănescu spune că, atunci când era în închisoare, Liviu Dragnea i-a promis că renunță la relația cu cei care i-au grăbit sfârșitul politic.

„Mi-a promis că se va debarasa de un Coldea, de un Maior sau de Kovesi, de compania lor, iar eu l-am crezut. Am fost un puști naiv. Am decis să uit pe vecie de Liviu Dragnea, pe care, vorba poeziei, l-am prins cu rața-n gură. Și mai spun că nu contează dacă voi avea sau nu puterea să-l iert! Am învățat din lupta cu cancerul că înainte de a plăti ceva pe lumea cealaltă, plătim în primul rând în lumea asta! Nimeni nu scapă de la asta! Nici măcar Liviu Dragnea, chiar dacă în cele din urmă Dumnezeu ne iartă!”, a mai spus Codrin Ștefănescu.