Los Angeles, un butoi cu pulbere. Trump: „ADUCEȚI TRUPELE!!!”

Newsom a făcut cererea printr-o scrisoare adresată secretarului apărării Pete Hegseth și pe care a distribuit-o apoi pe platforma X, transmite Agerpres.

‘Nu am avut nicio problemă până când Trump s-a implicat. Aceasta este o încălcare gravă a suveranității statului – aprinderea tensiunilor în timp ce retrage resursele de unde sunt de fapt necesare’, a scris Newsom.

”Anulați ordinul. Redați controlul Californiei”, a pledat guvernatorul.

Trump a semnat sâmbătă un memorandum privind desfășurarea a 2.000 de militari din Garda Națională „pentru a aborda nelegiuirea care a fost lăsată să se agraveze„, a transmis Casa Albă.

Un expert citat de The New York Times a declarat că este prima dată în ultimii 60 de ani când un președinte desfășoară Garda Națională fără acordul guvernatorului statului respectiv.

Ultimul caz de acest gen s-a înregistrat în 1965, când președintele Lyndon B. Johnson a folosit trupe pentru a proteja manifestanții predominant de culoare în timpul mișcării pentru drepturile civile din Alabama.

Protestele au început vineri, după ce agenți ai Serviciului pentru Imigrări și Vamă al SUA (ICE) au executat mandate de percheziție în tot orașul, în condițiile în care Trump și-a promovat obiectivul de deportare în masă a imigranților fără acte.

Newsom a făcut apel la protestatari să rămână pașnici și să nu ofere guvernului o scuză pentru a acționa.

„Trump încearcă să producă o criză în comitatul LA – desfășurând trupe nu pentru ordine, ci pentru a crea haos„, a scris el pe X. „Nu cădeți în plasă. Nu folosiți niciodată violența și nu faceți rău forțelor de ordine„, a adăugat Newsom.

Poliția din Los Angeles a declarat că protestele au continuat duminică, în ciuda faptului că autoritățile au declarat adunarea ilegală.

Protestatarii au blocat traficul pe o autostradă și s-au adunat în fața Centrului Metropolitan de Detenție, unde soldații au format un perimetru în jurul clădirii.

„Ofițerii raportează că oamenii din mulțime aruncă cu bucăți de beton, sticle și alte obiecte. Se fac arestări”, a scris poliția pe platforma X.

De asemenea, pe șosele au fost oprite și incendiate mașini, a relatat poliția.

O echipă de luptă a brigăzii de infanterie a Gărzii Naționale „a desfășurat aproximativ 300 de soldați în 3 amplasamente diferite din regiunea Los Angelesului, a postat Comandamentul Nord din SUA pe X.

„Ei asigură siguranța și protecția proprietății și personalului federal„, a adăugat acesta.

Trump spune că Los Angelesul ‘a fost invadat’

Într-o postare pe rețeaua sa Truth Social, Trump a declarat că Los Angelesul a fost „invadat și ocupat de străini ilegali și criminali„.

„Acum, gloate violente și insurecționiste roiesc și îi atacă pe agenții noștri federali pentru a încerca să ne oprească operațiunile de deportare. Dar aceste revolte ilegale nu fac decât să ne întărească hotărârea„, a scris el.

Trump le-a ordonat oficialilor săi „să ia toate măsurile necesare pentru a elibera Los Angelesul de Invazia Migranților și pentru a pune capăt acestor revolte ale migranților„.

„Ordinea va fi restabilită, migranții ilegali vor fi expulzați și Los Angeles va fi eliberat„, a adăugat el.

Întrebat dacă Los Angeles are nevoie de Garda Națională, șeful Departamentului de Poliție din Los Angeles, Jim McDonnell a răspuns: „Având în vedere ce s-a întâmplat în seara asta, situația a scăpat de sub control”.

Donald Trump a reacționat.

„Jim McDonnell, șeful foarte respectat al LAPD, tocmai a declarat că protestatarii devin din ce în ce mai agresivi și că va trebui să „reevalueze situația” în ceea ce privește aducerea trupelor. Ar trebui să o facă CHIAR ACUM!!! Nu-i lăsați pe acești huligani să scape basma curată. FACEȚI AMERICA MARE DIN NOU!!!” a postat Trump, luni dimineață, pe Truth Social.

Liderul american a mai transmis două mesaje: „Situația arată foarte rău în L.A. ADUCEȚI TRUPELE!!!” și „ARESTAȚI OAMENII CU MĂȘTI, ACUM!”

Primarul din Los Angeles, Karen Bass, a declarat că orașul va ‘rămâne mereu’ alături de cei care îl consideră căminul lor.

„Desfășurarea de trupe federale în urma acestor raiduri este o escaladare haotică”, a scris ea pe X.

”Frica pe care oamenii o simt acum în orașul nostru este foarte reală – este resimțită în comunitățile noastre și în familiile noastre și pune cartierele noastre în pericol. Acesta este ultimul lucru de care are nevoie orașul nostru și îi îndemn pe protestatari să rămână pașnici”, a declarat Bass, adăugând: ”Los Angelesul va fi mereu alături de toți cei care numesc orașul nostru ”acasă”.

Administrația Trump a amenințat că va desfășura forțe armate regulate pe plan intern, ceea ce ar reprezenta o încălcare și mai gravă a normelor, comentează dpa.

Secretarul apărării Pete Hegseth a declarat că, dacă este necesar, ar putea fi mobilizați și pușcașii marini americani staționați în California.

Newsom a condamnat amenințarea lui Hegseth de a desfășura soldați americani împotriva propriilor cetățeni pe teritoriul SUA, numind-o ”comportament tulburat”, într-o postare pe X.

Hegseth i-a răspuns lui Newsom tot pe X, declarând că Garda Națională ”și pușcașii marini, dacă este necesar”, sunt alături de ICE.

”Există spațiu suficient pentru proteste pașnice, dar ZERO toleranță pentru atacarea agenților federali care își fac treaba”, a scris el.

Comandamentul Nord din SUA a transmis că aproximativ 500 de pușcași marini sunt ”în stare de pregătire pentru desfășurare” în caz că va fi nevoie.

🚨BREAKING: President Trump just announced on L.A. riots: „These are not protesters, they are troublemakers and insurrectionists. Remember, NO MASKS!” Send in the Marines! GITMO!

„Governor Gavin Newscum and “Mayor” Bass should apologize to the people of Los Angeles for the… pic.twitter.com/RezhTdkkGY

— AJ Huber (@Huberton) June 9, 2025