Loteria banilor din PNRR în Sănătate. Numai 8 spitale din 49 au fost norocoase. Ce scuză invocă guvernul

Povestea spitalelor cu fonduri din PNRR arată negru pe alb cum, de la un obiectiv inițial de 49 de spitale care ar fi trebuit să fie construite sau modernizate, statul român a ajuns la doar opt, după negocieri succesive. Înseamnă puțin peste 16% rată de succes, dar nici acest procent nu e garantat. Sunt semne de întrebare cât de capabile vor fi autoritățile să se țină de termenul limită – 30 august 2026.

Conform datelor furnizate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE), la solicitarea Cotidianul, pe lista inițială de investiții au fost 49 de spitale (vedeți lista completă la finalul articolului, precum și lista spitalelor care au rămas după prima negociere cu oficialii europeni).

În 2023, guvernul Ciucă, în urma negocierilor cu Comisia Europeană, a decis să renunțe la mai multe investiții care presupuneau modernizări sau construcții de noi spitale. Pe scurt, au rămas 27.

MIPE a explicat pentru Cotidianul că „lista celor 27 de spitale selectate pentru a fi finanțate în continuare din fondurile aferente PNRR a fost întocmită ținând cont și de recomandarea COM (n.r. – Comisia Europeană), respectiv în concordanță cu metodologia de prioritizare a investițiilor în infrastructură”.

Așadar, 22 de investiții fuseseră deja ratate. Explicația ceva mai puțin tehnică și complicată este că România nu mai avea timpul necesar, până în vara lui 2026, când expiră fondurile din PNRR, să termine toate spitalele la care se angajase.

Capacitatea guvernanților de a se ține de treabă, în cifre. Cu puțin noroc, ar putea fi 8

Lucrurile nu s-au oprit aici. Doi ani mai târziu, în urma negocierilor purtate cu Comisia Europeană din iulie 2025, din cele 27 de spitale aflate pe listă, au rămas OPT spitale care vor fi finanțate cu fonduri PNRR. Restul vor fi incluse și finanțate prin alte programe care beneficiază de bani europeni. Scuza autorităților este ,,abordarea realistă”.

„România a adoptat o abordare realistă în acest proces, concentrându-se pe investițiile fezabile, care pot fi implementate și încheiate până la termenul-limită de 31 august 2026.

Astfel, conform prevederilor OUG nr. 41/2025, proiectele trebuie să aibă un progres fizic de minimum 30%. În acest context, a fost necesară reducerea indicatorilor și a bugetului aferent, precum și eliminarea proiectelor care prezentau un risc ridicat de neimplementare”, explică oficialii de la MIPE, instituția coordonatoare a PNRR.

Ministerul arată cu degetul către Comisia Europeană, entitatea care a stabilit că doar proiectele cu un grad de maturitate suficient și cu șanse reale de finalizare până la termen pot fi finanțate prin PNRR. Așa s-a ajuns ca din 27 de spitale în faza intermediară, să rămână opt până la urmă:

1.Spitalul Județean de Urgență Bistrița – extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi;

2.Recompartimentare clădire existentă și extindere cu un corp nou – Secția clinică Neurochirurgie – Centru de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj;

3.Realizare pavilion nou – bloc chirurgical politraumă din cazarma 1044 Sibiu;

4.Pavilion de medicină operațională – politraumă în cazarma 1053 Craiova;

5.Spitalul „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Balotești – modernizarea infrastructurii;

6.Construire corp nou – Departament „Sănătatea mamei și copilului”, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța;

7.Centrul de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei Zerlendi, București – spital nou (Contract nr. SP80/28/20.04.2023);

8.Construire Centru Chirurgical Cardiovascular la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș.

Din cele opt, doar două vor fi construite de la zero. Centrele din București și Târgu Mureș. În cazul celorlalte șase este vorba doar de extinderi sau modernizări.

Lista inițială a spitalelor care ar fi trebuit să beneficieze de fonduri din PNRR

1.Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – modernizarea activității secției de oncologie și înființarea compartimentului de cardiologie intervențională;

2.Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – construcția și dotarea secției de boli infecțioase;

3.Spitalul Județean de Urgență Pitești – laboratorul de radioterapie;

4.Spitalul Clinic Municipal „Dr. G. Curteanu” Oradea – construcția și dotarea secțiilor de boli infecțioase și pneumologie;

5.Spitalul Județean de Urgență Bistrița – extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei noi clădiri;

6.Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C. C. Iliescu” București – construirea de noi clădiri;

7.Spitalul de Obstetrică și Ginecologie „Filantropia” București – extinderea spitalului;

8.Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” București – construirea unui centru de psihiatrie pediatrică;

9.Spitalul Clinic „Sfânta Maria” București – construirea Centrului de transplant multi-organ;

10.Spitalul Clinic de Pneumologie Constanța – construirea pavilionului clinic de pneumologie;

11.Spitalul Județean de Urgență Sibiu – spital nou;

12.Spitalul Municipal de Urgență Timișoara – construirea și dotarea unei noi maternități;

13.Spitalul de Urgență pentru Copii „Louis Țurcanu”, Timișoara – dotarea noului spital cu echipamente medicale;

14.Spitalul nr. 2 Vaslui – construirea de noi secții: boli infecțioase, psihiatrie, boli cronice;

15.Spitalul Județean de Urgență Focșani, Vrancea – spital nou;

16.Spitalul Clinic Județean, Cluj – spital nou;

17.Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Buftea – extindere și dotare; demolarea clădirilor existente;

18.Pavilion politraumă nou, Brașov;

19.Pavilion politraumă nou, Craiova;

20.Pavilion nou de chirurgie posttraumatică, Pitești;

21.Pavilion politraumă nou, Sibiu;

22.Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – construcția și dotarea secției de psihiatrie cronică;

23.Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie, Brașov – un nou corp de clădiri;

24.Centrul de transplant multiorgan, Cluj – spital nou;

25.Institutul Regional de Oncologie Timișoara – spital nou;

26.Policlinica Municipală, specializarea cardiologie și oncologie, Constanța – spital nou;

27.Construcția de secții de obstetrică și ginecologie, neonatologie, chirurgie pediatrică și pediatrie, Arad – unități noi;

28.Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Niculae Stăncioiu” Cluj-Napoca – secție nouă;

29.Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc – construcția unei noi clădiri pentru secțiile de pneumologie și boli infecțioase;

30.Spitalul Regional de Urgență Brașov – spital nou;

31.Spitalul Universitar de Urgență București – modernizare, construcție și reabilitare a infrastructurii;

32.Spitalul „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Balotești – modernizarea infrastructurii;

33.Spitalul de Urgență „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” București – spital nou;

34.Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei”, Lugoj – spital nou;

35.Pavilion medical, Constanța – unitate nouă;

36.Institutul Regional de Medicină Cardiovasculară, Miroslava – spital nou;

37.Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț – spital nou;

38.Centrul de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei Zerlendi, București – spital nou;

39.Spitalul de Copii „Dr. Victor Gomoiu”, București – un nou centru de excelență în oncopediatrie;

40.Spitalul Pediatric Monobloc, Cluj – spital nou;

41.Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș – unitate spitalicească nouă;

42.Spitalul Județean de Urgență Arad – reabilitarea serviciilor spitalicești de medicină cardiovasculară;

43.Spitalul Județean de Urgență Arad – secție de radioterapie nouă;

44.Spitalul Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei”, Constanța – extinderea secției externe de pediatrie și neonatologie;

45.Spitalul de Urgență Ilfov – bloc operator și saloane de neurochirurgie și bloc de chirurgie generală multifuncțional;

46.Spitalul Județean de Urgență Giurgiu – spital nou, prima etapă (secții de oncologie și neurologie);

47.Centrul Medical de Urgență, Voluntari – unitate nouă;

48.Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant, Târgu Mureș – unitate nouă;

49.Spitalul Municipal și Județean de Urgență, Bacău – finalizare și integrare.

Lista spitalelor pentru care a fost menținută, după prima negociere, finanțarea

Conform Anexei la HG, cele 27 de spitale rămase pentru construire sau modernizare au fost:

1.Construire centru chirurgical cardiovascular la Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș;

2.Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui;

3.Spitalul Județean de Urgență Bistrița – extinderea pavilionului spitalului prin construirea unei clădiri noi;

4.Finalizare proiectare și execuție pavilion municipal Bacău și integrarea în ansamblul medical al Spitalului Județean de Urgență Bacău;

5.Spitalul Județean de Urgență Giurgiu – spital nou, etapa I (secțiile oncologie și neurologie);

6.Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia – relocarea și modernizarea activității secției de oncologie și înființare compartiment cardiologie intervențională;

7.Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie Brașov – un nou corp de clădiri (denumire actualizată: construire Spital Clinic de Pneumoftiziologie și Boli Infecțioase Brașov) ;

8.Construire corp nou – Departament „Sănătatea mamei și copilului” – Spitalul Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța;

9.Construire sediu nou pentru Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț, județul Neamț, cu funcțiuni și tehnologii inovative pentru protejarea climei și digitalizare;

10.Construire și dotare corp clădire destinat secțiilor de boli infecțioase și pneumologie, municipiul Oradea;

11.Construire spital și funcțiuni conexe pentru Spitalul Municipal „Dr. Teodor Andrei” Lugoj;

12.Institutul Regional de Oncologie Timișoara;

13.Construcție nouă: Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare „Prof. Dr. C.C. Iliescu” București;

14.Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Agrippa Ionescu” Balotești – modernizarea infrastructurii;

15.Extinderea aripilor A1, A4 ale Spitalului Universitar de Urgență București cu regim de înălțime Sth + P + 3E / Sth + P + 6E, amenajări parcări exterioare;

16.Recompartimentare clădire existentă și extindere cu un corp nou – Secția clinică Neurochirurgie – Centru de patologie vasculo-cerebrală și neurochirurgie la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj;

17.Realizare pavilion nou – bloc chirurgical politraumă din cazarma 1044 Sibiu;

18.Lucrări de investiții și intervenții în cazarma 705 Pitești;

19.Construcția de secții de obstetrică și ginecologie, neonatologie, chirurgie pediatrică și pediatrie, Arad – unități noi (conform țintei 377) ;

20.Construire, dotare și amenajare a Spitalului de Obstetrică-Ginecologie Buftea și desființare construcții existente (C1–C15), relocarea stației de oxigen și relocarea gospodăriei de apă;

21.Sediu nou pentru Spitalul de Urgență al Ministerului Afacerilor Interne „Prof. Dr. Dimitrie Gerota” ;

22.Pavilion de medicină operațională – politraumă în cazarma 1053 Craiova;

23.Policlinică municipală, specializarea cardiologie și oncologie, Constanța – spital nou;

24.Laborator de radioterapie – Spitalul Județean de Urgență Pitești;

25.Realizare pavilion nou medicină operațională – politraumă D = P = 4E, drum de acces și rețele în cazarma 646 Brașov;

26.Centrul de Diagnostic și Tratament al Tuberculozei Zerlendi, București – spital nou;

27.Construire centru de psihiatrie pediatrică în incinta Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia”.

Nouă spitale, mutate cu finanțarea pe alt tip de fonduri europene

Într-un mesaj publicat pe 3 octombrie pagina sa de Facebook, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că nouă dintre spitalele care erau parte a componentei sănătate din PNRR urmează să aibă finanțare prin Programul Sănătate 2021–2027, cu fonduri europene nerambursabile.

„Am spus de la început: investițiile în spitale nu se opresc. România are nevoie de spitale moderne și sigure, cât mai repede. Pe lângă cele 8 spitale majore care rămân finanțate prin PNRR, alte 9 proiecte deja începute, cu șantiere în derulare, vor continua prin Programul Sănătate 2021–2027, cu fonduri europene nerambursabile”, preciza Rogobete.