Lui Marcel Ciolacu nu-i lipsește doar simțul umorului, ci și simțul ridicolului

Victoria neașteptată a PSD în fieful electoral al lui Gheorghe Flutur, Suceava, i-a înfierbântat mintea buzoianului Marcel Ciolacu, momentan lider PSD și premier al României. I le-a înfierbântat atât de tare încât l-au făcut să scoată o perlă care ar trebui imediat culeasă și expusă într-un muzeu, pentru ca generații întregi de români să o poată admira de-acum încolo.

Marcel Ciolacu a declarat că printre cei pe care i-ar propune pentru a candida la președinția României se numără și Gheorghe Șoldan, deputatul de 33 de ani, care a reușit total surprinzător să-l învingă pe prim-vicepreședintele PNL la nivel național Gheorghe Flutur și astfel să câștige președinția Consiliului Județean Suceava. Domnul Șoldan a fost de mic activist social-democrat, iar în urmă cu patru ani ani, datorită unui noroc chior, a prins un loc de deputat, acesta fiind plasat pe listă la categoria ”și alții”. Până la a fi deputat, domnul Șoldan a avut o mică afacere, un club în care la final de săptămână organiza diferite evenimente. Ca deputat și ca un tânăr neobosit ce se află, domnul Șoldan a reușit să se bage pe sub pielea lui Marcel Ciolacu, dar mai ales pe sub cea a ministrului PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, acesta reușind să adune o adevărată colecție de fotografii cu cei doi.

Se speculează, și nu fără temei, că la București, liderii PSD și cu cei ai PSD au convenit ca județul Suceava să rămână la domnul Flutur și de aceea i-a fost oferit drept contracandidat la alegerile pentru președinția CJ Suceava un tânăr neexperimentat și fără notorietate. Numai că socoteala din spatele ușilor închise nu s-a potrivit cu cea de la finalul zilei de 9 iunie, atunci când s-au numărat voturile, iar domnul Șoldan a ieșit învingător. Și PSD-ul ce se să facă? Profită de această situație pentru a bate toba ca să audă toată România că PSD e șeful și că PNL-ul este la mâna sa.

Gheorghe Șoldan a câștigat pe fondul unui context extrem de favorabil domniei sale. AUR nu a avut candidat și se poate crede că toate voturile AUR au mers la PSD, că doar nu la PNL-ul sucevean, care a avut grijă ”să-l calce în picioare” pe George Simion de câte ori a avut ocazia. AUR n-a avut candidat din cauza unei gafe uriașe a PNL-ului, care a făcut demersuri în acest sens. Apoi, au fost și alte greșeli strategice ale liberalilor, la care se adaugă faptul că domnul Flutur era de multă vreme în funcție și încrederea în acesta se degradase serios.

De partea cealaltă, Gheorghe Șoldan a crezut în șansa sa și și-a făcut o campanie electorală serioasă, care, iată, i-a deschis drumul către președinția Consiliului Județean Suceava și către discursurile ținute de liderul PSD, Marcel Ciolacu.

Să vorbești, chiar și în glumă, despre posibilitatea ca un tânăr care are un CV sărac să fie fi propunerea celui mai mare partid din România pentru președinția Țării reprezintă un gest de maximă iresponsabilitate din partea primului ministru. Probabil că domnul Ciolacu a vrut să facă o glumă în genul celei ”vă să rog să nu-mi spuneți că sunt din Moldova, pentru că mă jigniți”. În continuare, se poate observa că nimeni nu are curajul să-i spună lui Marcel Ciolacu că nu are simțul umorului, care din nefericire pentru Țară este dublat de un simț ridicolului care este bun prieten cu iresponsabilitatea.

Marcel Ciolacu este un iresponsabil perfect atunci când doar îndrăznește să se gândească la o astfel de propunere și nici nu-și dă seama că acest lucru îi poate dăuna și lui Gheorghe Șoldan, un tânăr care ar putea începe să se creadă buricul Sucevei și care poate fi în pericol să clacheze auzind că el este o soluție pentru candidatura la titlul de buric al României.