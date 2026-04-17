Lulea: Georgescu premier după moțiune sau PSD își face jocurile murdare cu mâna AUR

Marius Lulea consideră că AUR nu poate vota o moțiune fără să primească în scris de la ceilalți ce doresc să facă după căderea Guvernului. Acesta a elaborat pe Facebook că partidele din Coaliție nu pot să se întoarcă la AUR doar când au nevoie de votul lor.

„Ca parte a echipei care a fondat AUR, îmi pot păstra dreptul de a avea cel puțin un punct de vedere public, căci cele private devin irelevante.

Înainte de a vota o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan, trebuie să vină cei care doresc asta și să spună clar ce anume vor să pună în loc: care va fi următoarea majoritate, cine va fi următorul premier, care sunt noii miniștri și care sunt primele măsuri ce vizează interesul public.

Apoi să pună toate acestea într-un document, să îl prezinte public, iar opoziția va decide, în mod clar și în fața poporului, dacă este bine sau nu, sau dacă, de fapt, își fac jocurile interne cu mâna noastră, sper că nu cu acordul nostru.

Nu se poate ca PSD, PNL, USR și UDMR să nu voteze niciun proiect bun pentru români propus de AUR, dar când vor să își facă aranjamentele de culise să ne folosească precum o anexă de care pot dispune oricând.”

Lulea: Bolojan n-a făcut bine țării, dar să nu cădem în plasa PSD

Lulea argumentează că AUR nu poate vota moțiunea fără să știe ce va urma. Spre exemplu, întreabă Lulea, cum ar fi ca noul premier pus și cu ajutor AUR să fie ministrul Afacerilor Interne, liberalul Cătălin Predoiu. Acesta consideră că dacă AUR sare fără discuții la a vota moțiunea, riscă să facă jocul PSD.

„Dacă îl dăm jos pe Bolojan și ne trezim cu Cătălin Predoiu, unul dintre autorii loviturii de stat, în funcția de premier, ce am rezolvat? Sau dă AUR un premier temporar până la alegeri anticipate?

De fiecare dată a fost mai rău decât înainte, pe principiul că sunt mici bătălii care se joacă, dar actorii rămân aceiași. Un vot fără perspectiva acțiunilor următoare, garantate public de o majoritate, ar însemna ca PSD să își facă jocurile murdare cu mâna AUR, fără niciun bine pentru români.

Da, Ilie Bolojan nu a făcut bine țării, nu a realizat reforma administrativă, singura capabilă să ducă România pe un făgaș firesc, cu eliminarea a 70% din primării. A făcut doar jumătăți de măsură. Noi, cetățenii și antreprenorii, suferim, dar aparatul de stat a rămas la fel de gras și corupt. Dar să nu cădem în plasa întinsă.”

„AUR să ceară Guvernul Georgescu”

Lulea propune și o soluție: după Guvernul Bolojan să apară Guvernul Georgescu.

„Dacă există un protocol serios, atunci acesta trebuie să prevadă clar și cine va conduce guvernul: de exemplu, desemnarea lui Călin Georgescu ca premier, ca o formă de corectare, măcar parțială, a unei mari nedreptăți, pentru ca românii să aibă din nou senzația că există o șansă reală în actualul sistem politic.

Vreau să vedem concret ce beneficii se obțin pentru cetățeni: reducerea impozitului pe muncă la jumătate pentru salariile mici, anularea TVA-ului pentru produsele și inputurile din agricultură, eliminarea accizei pentru fermieri, reducerea impozitului pe dividende la maximum 5%, precum și asigurarea unor finanțări cu dobânzi decente, de 2–3%, pentru antreprenorii, producătorii și fermierii din România.”

„Am trăit cu senzația că suntem simpli actori în piesa altora”

În final, Lulea trimite mai multe săgeți către conducerea AUR, dar și către Coaliție. Acesta acuză că scena politică este orchestrată și că democrația ar fi doar o iluzie.

„AUR trebuie să fie un partid responsabil. Asta înseamnă să nu se mai lase condus de like-uri, comentarii sau de jocurile politice mărunte și să demascheze înțelegerile ascunse din politica românească. Uneori trebuie să îți asumi lucruri, nu să rămâi hipnotizat de o minoritate, dacă scopul este conducerea țării și nu miza măruntă a funcțiilor publice, a celor care nu se pot realiza decât prin aceste funcții.

După ultimii ani, am trăit cu senzația că suntem simpli actori în piesa altora, care regizează scena politică astfel încât actorii, duși de context și de cadre, să ajungă exact acolo unde li se trasează. Iar dacă nu, se anulează alegerile și se reia piesa de la capăt. Așa nu vom face bine României; așa doar devenim ca ei, axați pe lucruri mărunte.”

Moțiunea PACE creează război cu AUR

Două formațiuni parlamentare din opoziție au anunțat două moțiuni în date diferite. PACE, grup condus de Ninel Peia, vrea să depună un astfel de act în 20 aprilie. AUR însă a anunțat că nu vor semna actul formațiunii. Nu pentru că nu vor să-l dea jos pe Bolojan, ci pentru că au ei pregătită o moțiune mai târziu.

Întrebat încă de marți de Cotidianul, într-o conferință de presă la Parlament, despre moțiunea de cenzură a PACE, Petrișor Peiu a precizat că PACE a luat legătura cu AUR pentru negocierile privind moțiunea de cenzură. „Ne-au trimis mesaje”, a spus Petrișor Peiu. Acesta a mai adăugat că AUR își urmează propriul calendar.

„Vă spun și dumneavoastră ce le-am spus și lor. Calendarul nostru nu are legătură cu ce face PSD. Nu ne raportăm în niciun fel la certurile din coaliție. Noi criticăm prestația Guvernului Bolojan în ansamblu. Am spus că am dori să avem o moțiune de cenzură în preajma datei de 13 mai, inclusiv, pentru a putea contabiliza trei trimestre consecutive de scădere economică.